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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بـ«فتح»: نتنياهو لن يوافق على أي حلول سياسية لإنهاء حرب غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “فتح”، إن الهدف الإسرائيلي لم يتغير منذ بداية العدوان، وهو تصفية قطاع غزة من سكانه، مشيرًا إلى أن مسالة التهجير القسري وَعَتَ لها الدولة المصرية وكشفتها للعلن.

وأضاف "مجدلاني"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية الكفوري، أن بنيامين نتنياهو لن يوافق على أي حلول سياسية لإنهاء الحرب في غزة.

فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية

أشار أحمد مجدلاني، إلى أن نتنياهو يريد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية؛ لتقسيم فلسطين، مؤكدًا أن أهداف إسرائيل من الحرب على غزة لم يتحقق منها شيء، فهي تريد إنهاء فكرة حل الدولتين.

ونوه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بأن بنيامين نتنياهو يعمل من أجل إطالة الحرب، فهو لا يتحدث عن أي حلول سياسية، والهدف الجوهري واضح للعالم أجمع.

التهجير القسري الدولة المصرية الضفة الغربية القاهرة الإخبارية بنيامين نتنياهو حرب غزة فضائية القاهرة الاخبارية

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