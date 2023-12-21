مجلس الحرب الإسرائيلي يكشف حقيقة اقتراب وقف العدوان على غزة.. ومصير قادة حماس

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الخميس، إنه لا توجد نية لوقف الحرب على غزة وستستمر لأي وقت تتطلبه.

وأضاف جانت، في تصريحات له: “العملية في غزة مستمرة، والضرر الذي يلحق بحماس يزداد عمقًا وسيستمر في عمق المنطقة وفي مراحل مختلفة”.

وشدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، على أنه “لا توجد نية لوقف القتال حتى نعيد مختطفينا ونغير الواقع في كل من الجنوب والشمال”.

وأوضح أن “رفض حماس إطلاق سراح المختطفين بعد أكثر من 70 يوما، بمن فيهم كبار السن والمرضى والنساء المعرضات للخطر على حياتهم، دليل آخر على ضرورة إزالة تهديد حماس”.

وأضاف جانتس، أن “مصير قادة حماس الذين يرفضون إطلاق سراح المسنين والنساء والأطفال هو الموت”.