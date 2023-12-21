تصريحات استفزازية من نتنياهو حول وقف الحرب على غزة

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه سيبذل قصاري جهده لضمان ألا تصبح غزة حماستان أو فتحستان.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له: “لن نوقف الحرب حتى نكمل جميع أهدافها.. استكمال القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن.. سأعمل بكل قوتي لضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل وألا تصبح حماستان ولا فتحستان”.

وأمس، قال نتنياهو، إن إسرائيل لن توقف الحرب علي قطاع غزة حتي تحقق أهدافها.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو في بيان: “أي شخص يعتقد أننا سنوقف الحرب ليس مرتبطا بالواقع.. لن نوقف القتال حتى نحقق جميع الأهداف التي حددناها: القضاء على حماس وإطلاق سراح مختطفينا وإزالة التهديد من غزة”.

وأضاف: “نحن نهاجم حماس بالقنابل الحارقة في كل مكان، كما نهاجم مساعديهم من قريب وبعيد”.

وتابع قائلا: “جميع أفراد حماس، من أولهم إلى آخرهم… لديهم خياران فقط: الاستسلام أو الموت”.