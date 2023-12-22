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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التحذير من تهديد هوية البلاد.. روسيا تعد بتعديلات في نظام الهجرة

الكرملين
الكرملين

أعلن الكرملين اليوم الجمعة، أن روسيا تعد تحسينات لإدخالها على نظام الهجرة وذلك بعد أن حذر رئيس الكنيسة الأرثوذكسية من تهديدات تحيط بهوية البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الهجرة ملف مهم وإن سلسلة من الإرشادات يتم الإعداد لها لتعزيز النظام القائم.

ويأتي أغلب المهاجرين إلى روسيا من دول في آسيا الوسطى كانت من قبل جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق.

والمسألة حساسة بالنسبة للكرملين لأن العديد من الشركات باتت تواجه صعوبات جمة للعثور على موظفين أكفاء بعد أن سافر مئات الآلاف من الروس للخارج بعد بدء الحرب على أوكرانيا التي تصفها موسكو بأنها عملية عسكرية خاصة.

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