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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لدمج الترفيه بالعملية التعليمية.. قنوات مدرستنا تستعد لإطلاق لعبة «five seconds»

قنوات مدرستنا
قنوات مدرستنا

تستعد قنوات مدرستنا «1 و2» لإطلاق أول لعبة تعليمية تفاعلية رقمية، وهي لعبة «five seconds»، وذلك في حفل سيقام بعد قليل، في سينما الزمالك، بحضور نخبة من رجال التعليم والمثقفين والفنانين.

ووصلت المخرجة ساندرا نشأت، المشرفة على تنفيذ التطبيق، منذ قليل، إلى مقر انعقاد الحفل؛ لتشهد فعاليات إطلاق أول لعبة تعليمية تفاعلية للأطفال.

جدير بالذكر أن اللعبة تعد واحدا من الأساليب التي تنتهجها قنوات مدرستنا؛ لدمج الترفيه بالعملية التعليمية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية؛ لما له من أثر ودعم نفسي للطلاب، وتقوم بتنفيذ اللعبة فنيا، المخرجة ساندرا نشأت.

وتقوم لعبة «five seconds» على إدخال الطالب في تجربة ترفيهية، تزيد من وعيه تجاه عدد من القضايا بشكل تفاعلي، كما تساعده على بناء شخصيته، من خلال بعض الاختبارات التي يتعرض لها خلال اندماجه باللعب.

وسبق أن أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قنوات مدرستنا هي قنوات متميزة وناجحة جدا، تقدم مادة تعليمية دراسية رائعة لأبنائنا الطلاب في المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش حضوره لفعاليات انطلاق اليوم الرياضي في مدرسة مصر الجديدة النموذجية، إنه في هذا الإطار، حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تفعيل حصص لمشاهدة الدروس المذاعة على قنوات مدرستنا داخل الفصول أثناء اليوم الدراسي طوال العام الدراسي الحالي؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه لمس من خلال جولاته على الفصول في أثناء سير حصص مشاهدة قنوات مدرستنا، أن الطلاب مندمجين جدا معها بشكل لافت للانتباه، وهو ما يعني نجاح التجربة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بالأنشطة التربوية، لافتا إلى التعاون المشترك والفعال مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

وشدد على أن تلقي العلم، وممارسة الأنشطة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان في بناء الشخصية السوية .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الأنشطة الطلابية هي عاملا أساسيا في عملية إعادة جذب الطلاب للمدارس؛ لتصبح المدرسة هي المكان الطبيعي للتعليم والتعلم والتنشئة الاجتماعية.

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