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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس العالم للأندية| مانشستر سيتي يتقدم 2-0 على فلومينينسي بالشوط الأول

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي، بتقدم السيتي بهدفين مقابل لا شيء في نهائي كأس العالم للأندية.

بدأ فريق مانشستر سيتي بضغط قوي علي فريق فلومينينسي في الدقائق  الأولى، ونجحوا في إحراز هدف في الدقيقة الأولى.

وجاء الهدف بعد تسديدة من ناثان أكي من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيمن فتابعها جوليان ألفاريز بصدره سكنت منتصف المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 27, عزز السيتي تقدمه بالهدف الثاني عن طريق  كرة عرضية من فيليب فودين من يسار منطقة الجزاء حاول نينو إبعادها ولكنه اسكنها يسار مرماه بالخطأ.

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