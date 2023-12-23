عاوز استريح .. اعترافات مثيرة للمتهم بالتعدي على صغير في القاهرة الجديدة

كشف أمر الإحالة تفاصيل اعتراف المتهم بالتعدي على صغير بعدما استدرجه من داخل مسجد في القاهرة الجديدة.

وقال المتهم في اعترافاته،:" اللي حصل اني انا كنت بصلى العصر في المسجد وشوفت الولد الصغير إلى أسمة مصطفى وقولت له أنا معايا عربية صغيرة بالريموت لما تخلص صلى تعالى معايا البيت وانا ادهالك، وفعلاً لما خلصنا صلى أخدته وروحت على شقة بتاعة واحد بنعملة شغل معمار فيها ومعرفش رقم العمارة كام أنا عارفها بالمكان بس ولما وصلت دخلت وقعدنا وروحت نيمت الولد الصغير بالعافية وقمت بالاعتداء عليه.

القاهرة الجديدة

وأضاف المتهم، بعد الانتهاء من التعدي على الولد الصغير قعد يسرخ ويعيط وأنا قولت له خلاص قوم روح لامك انا مش هكلمك وبعدها نزلت من العمارة دى وروحت على الشقة بتاعتى اللى هى عمارة ٢١٥ بمنطقة بدر، وبعدها قعدت شوية و نزلت أجيب أكل وأنا راجع لقيت أبو الولد قاعد قدام العمارة هو وناس تانية كتير و مسكونى ضربونى وودونى على قسم الشرطة.

وجاءت باقي اعترفات المتهم كالاتي:

س/ هل من ثمة معرفة أو خلافات بينك وبين والد المجني عليه

ج / لا معرفشهوش ومفيش خلافات معاهم

س/ ما قصدك من تلك الأفعال ؟

ج / أنا كنت عاوز استريح لأنى لما بعمل كدة بستريح لأنى مريض بالداء دة من زمان

س/ هل سبق لك الإتيان بمثل تلك الأفعال محل الواقعة ؟

ج/ أيوه أنا عملت كدة كثير جداً مع ناس مش فاكرهم

س/ متي وأين قمت بتلك الأفعال تحديداً ؟

ج / كتير مش فاكر

س/ ما السبب الذي دفعك لإتيان بمثل تلك الأفعال ؟

ج أنا عندى الداء دة من زمان

س/ هل تحرر ثمة محاضر ضدك عن تلك الوقائع محل أقوالك ؟

ج.. لا

س/ من الذي قام بضبطك تحديداً ؟

ج هو أبو الولد دة وناس تانية وودونى على القسم

س/ ما هي حالتك الاجتماعية تحديداً ؟

ج/ أنا مش متجوز

س / أنت متهم بخطف المجني عليه بالتحايل بأن استدرجته إلى مسكنك مدعياً تسليمه لعبة أطفال وما أن ظفرت به حتي قمت بإرتكاب التهمة موضوع الإتهام الثاني حال كون المجنى عليه طفلاً لم يجاوز من العمر اثني عشر سنة ميلادية

ج/ أيوه حصل

س / أنت متهم بالتعدي على المجني عليه بالقوة بأن استدرجته و قمت بشل حركته وحسرت عنه ملابسه عنوة كاتماً أنفاسه.

ج أيوه حصل

س/ ما الأفعال التي قمت بها تحديداً ؟

انا أول ما وصلنا الشقة دى قعدنا وبعدين أنا والطفل مع بعض و مسكت الولد ونيمته وخلعت بنطلونة بالعافية.

س / هل قمت بتجريد الطفل من ملابسه ؟

ج/ أيوة خلعت البنطلون الى كان لابسه

س/ هل حملت أو استخدمت ثمة أدوات أو آلات أو أسلحة حال تجريد الطفل من ملابسه ؟

ج.. لا

س/ هل قمت بالتجرد من ملابسك ؟

ج أيوة أنا خلعت البنطلون " السروال " الى كنت لابسة تحت الجلابية بتاعتي

س/ ما المدة المستغرقة في الإعتداء علي الصغير ؟

ج / مدة صغيرة لأن ما لحقتش أعمل حاجة

س/ هل حاول الصغير منعك أو مقاومتك حال اعتدائك عليه ؟

ج / هو معرفش يقاوم

س/ ما الذي حدث عقب ذلك ؟

ج أنا سيبته ينزل ونزلت مشيت وروحت السكن

س / متي وأين تقابلت مع المجني عليه؟

ج أنا قابلته في المسجد وقت صلاة العصر

س/ ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟

ج/ أنا كنت بصلى العصر

س من كان برفقتك آنذاك ؟

ج/ أنا كنت لوحدى

س/ ما الحوار الذي دار بينك والطفل مار البيان ؟

ج أنا قلتلة أنا معايا عربية لعبه بالريموت تعالى معايا بعد العصر

س / أين توجهت مع الطفل مار البيان ؟

ج أنا أخدته على الشقة الى انا شغال فيها

س/ ما المدة المستغرقة للوصول من المسجد محل تواجدك ومحل الواقعة ؟

ج/ أنا مالحقتش لأنه قعد يصرخ وأنا سيبته يمشى

س/ ما الذي حدث حال وصولك إلي محل الواقعة ؟

ج أنا لما وصلت الشقة قعدنا وبعدين نيمته على بطنه وخلعته بنطلونة بالعافية وخلعت البنطلون السروال " الى أنا لابسه تحت الجلابية دى الى أنا لابسها.

س من كان برفقتك آنذاك ؟

ج/ أنا كنت لوحدى

س / صف لنا مكان الواقعة تحديداً ؟

ج شقة في عمارة بتاعة واحد بنعمل فيها شغل معمار ونضافة وهى شقه لأوضتين وصالة وحمام ومطبخ

س/ كيف تمكنت من الدلوف إلى الشقة محل الواقعة ؟

ج الشقة مفتوحة

س/ ما علاقتك بالمجني عليه ؟

ج/ لا أنا معرفوش قبل كدة

س / هل قمت بالتعدى جنسيا على الصغير

ج / ايوه ودى اخر مرة

س / منسوب اليك باسدراج الطفل الى محل سكنك وتجريده من ملابسه وكتم انفاسة والتعدى علية جنسيا ؟

ج انا غلطان ومش هعم كده تاني

س / هل تم ضبطك في قضايا مماثله ؟

ج / عندنا في البلد مسكونى بعد العيد مع عيل قريبى بس مرحناش القسم

س / هل يوجد بك إصابات ومن محدثها وباي شيء أحدثها ؟

ج / جرح في راسي ومعرفش مين اللى عورني لان الناس كلها كانت بتضرب فيا.