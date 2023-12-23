عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاوز استريح .. اعترافات مثيرة للمتهم بالتعدي على صغير في القاهرة الجديدة

صدى البلد

كشف أمر الإحالة تفاصيل اعتراف المتهم بالتعدي على صغير بعدما استدرجه من داخل مسجد في القاهرة الجديدة.

وقال المتهم في اعترافاته،:" اللي حصل اني انا كنت بصلى العصر في المسجد وشوفت الولد الصغير إلى أسمة مصطفى وقولت له أنا معايا عربية صغيرة بالريموت لما تخلص صلى تعالى معايا البيت وانا ادهالك، وفعلاً لما خلصنا صلى أخدته وروحت على شقة بتاعة واحد بنعملة شغل معمار فيها ومعرفش رقم العمارة كام أنا عارفها بالمكان بس ولما وصلت دخلت وقعدنا وروحت نيمت الولد الصغير بالعافية وقمت بالاعتداء عليه.

المتهم بالتعدي على طفل القاهرة الجديدة: استدرجته من داخل المسجد| اعترافات كاملة

رجل شمال ..اعترافات المتهم بالتعدي على ولد صغير في القاهرة الجديدة

القاهرة الجديدة

وأضاف المتهم، بعد الانتهاء من التعدي على الولد الصغير  قعد يسرخ ويعيط وأنا قولت له خلاص قوم روح لامك انا مش هكلمك وبعدها نزلت من العمارة دى وروحت على الشقة بتاعتى اللى هى عمارة ٢١٥  بمنطقة بدر، وبعدها قعدت شوية و نزلت أجيب أكل وأنا راجع لقيت أبو الولد قاعد قدام العمارة هو وناس تانية كتير  و مسكونى ضربونى وودونى على قسم الشرطة.

تعدى على مضيفة طيران.. قرار من المحكمة ضد متهم في القاهرة الجديدة

صرخت في وجهه وجريت.. جريمة أخلاقية ضد مضيفة طيران بـ الحي الراقي

اتصدمت بالمكان اللي مسكني منه | جريمة أخلاقية ضد مضيفة طيران بالتجمع

وجاءت باقي اعترفات المتهم كالاتي: 

س/ هل من ثمة معرفة أو خلافات بينك وبين والد المجني عليه 

ج / لا معرفشهوش ومفيش خلافات معاهم

س/ ما قصدك من تلك الأفعال ؟

ج / أنا كنت عاوز استريح لأنى لما بعمل كدة بستريح لأنى مريض بالداء دة من زمان 

س/ هل سبق لك الإتيان بمثل تلك الأفعال محل الواقعة ؟

ج/ أيوه أنا عملت كدة كثير جداً مع ناس مش فاكرهم

س/ متي وأين قمت بتلك الأفعال تحديداً ؟

ج / كتير مش فاكر

س/ ما السبب الذي دفعك لإتيان بمثل تلك الأفعال ؟

ج أنا عندى الداء دة من زمان

أفلام وفيديوهات خادشة.. فتاة تستغل راغبي المتعة الحرام للنصب عليهم بأكتوبر

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

س/ هل تحرر ثمة محاضر ضدك عن تلك الوقائع محل أقوالك ؟

ج.. لا

س/ من الذي قام بضبطك تحديداً ؟

ج هو أبو الولد دة وناس تانية وودونى على القسم

س/ ما هي حالتك الاجتماعية تحديداً ؟

ج/ أنا مش متجوز

س / أنت متهم بخطف المجني عليه  بالتحايل بأن استدرجته إلى مسكنك مدعياً تسليمه لعبة أطفال وما أن ظفرت به حتي قمت بإرتكاب التهمة موضوع الإتهام الثاني حال كون المجنى عليه طفلاً لم يجاوز من العمر اثني عشر سنة ميلادية

ج/ أيوه حصل

س / أنت متهم بالتعدي على المجني عليه بالقوة بأن استدرجته و قمت بشل حركته وحسرت عنه ملابسه عنوة كاتماً أنفاسه.

ج أيوه حصل

س/ ما الأفعال التي قمت بها تحديداً ؟
انا أول ما وصلنا الشقة دى قعدنا وبعدين أنا والطفل مع بعض و  مسكت الولد ونيمته وخلعت بنطلونة بالعافية.

س / هل قمت بتجريد الطفل من ملابسه ؟ 
ج/ أيوة خلعت البنطلون الى كان لابسه

س/ هل حملت أو استخدمت ثمة أدوات أو آلات أو أسلحة حال تجريد الطفل من ملابسه ؟

ج.. لا

حدث ليلا|متحرش التجمع ينتهك جسد بائعة مناديل بمنتصف الليل.. مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" يفطر القلوب..الداخلية توجه نصائح هامة لقائدى السيارات

بعد واقعة صاحب فيديو التجمع..عقوبات رادعة للمتورطين فى جرائم السب والقذف بالقانون

شتم البنت ولوح لها بإشارات خادشة.. القبض على صاحب فيديو التجمع

س/ هل قمت بالتجرد من ملابسك ؟

ج أيوة أنا خلعت البنطلون " السروال " الى كنت لابسة تحت الجلابية بتاعتي

س/ ما المدة المستغرقة في الإعتداء علي الصغير ؟

ج / مدة صغيرة لأن ما لحقتش أعمل حاجة

س/ هل حاول الصغير منعك أو مقاومتك حال اعتدائك عليه ؟

ج / هو معرفش يقاوم

س/ ما الذي حدث عقب ذلك ؟

ج أنا سيبته ينزل ونزلت مشيت وروحت السكن

س / متي وأين تقابلت مع المجني عليه؟

ج أنا قابلته في المسجد وقت صلاة العصر

س/ ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟

ج/ أنا كنت بصلى العصر

س من كان برفقتك آنذاك ؟

ج/ أنا كنت لوحدى

س/ ما الحوار الذي دار بينك والطفل مار البيان ؟

ج أنا قلتلة أنا معايا عربية لعبه بالريموت تعالى معايا بعد العصر

س / أين توجهت مع الطفل مار البيان ؟

ج أنا أخدته على الشقة الى انا شغال فيها

س/ ما المدة المستغرقة للوصول من المسجد محل تواجدك ومحل الواقعة ؟

ج/ أنا مالحقتش لأنه قعد يصرخ وأنا سيبته يمشى

س/ ما الذي حدث حال وصولك إلي محل الواقعة ؟

ج أنا لما وصلت الشقة قعدنا وبعدين نيمته على بطنه وخلعته بنطلونة بالعافية وخلعت البنطلون السروال " الى أنا لابسه تحت الجلابية دى الى أنا لابسها.

س من كان برفقتك آنذاك ؟

ج/ أنا كنت لوحدى

س / صف لنا مكان الواقعة تحديداً ؟

ج شقة في عمارة بتاعة واحد بنعمل فيها شغل معمار ونضافة وهى شقه لأوضتين وصالة وحمام ومطبخ

س/ كيف تمكنت من الدلوف إلى الشقة محل الواقعة ؟

ج الشقة مفتوحة

س/ ما علاقتك بالمجني عليه ؟

ج/ لا أنا معرفوش قبل كدة

س / هل قمت بالتعدى جنسيا على الصغير

ج / ايوه ودى اخر مرة

س / منسوب اليك باسدراج الطفل الى محل سكنك وتجريده من ملابسه وكتم انفاسة والتعدى علية جنسيا ؟

ج  انا غلطان ومش هعم كده تاني 

س / هل تم ضبطك في قضايا مماثله ؟

ج / عندنا في البلد مسكونى بعد العيد مع عيل قريبى بس مرحناش القسم

س / هل يوجد بك إصابات ومن محدثها وباي شيء أحدثها ؟

ج / جرح في راسي ومعرفش مين اللى عورني لان الناس كلها كانت بتضرب فيا.

القاهرة الجديدة اخبار القاهرة الجديدة حوادث القاهرة الجديدة واقعة القاهرة الجديدة حوادث مصر اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

مانشستر سيتي يوجه رسالة للنادي الأهلي بعد حصد برونزية مونديال الأندية

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

موضوعات متعلقة

الطيران الإسرائيلي يقصف مناطق شرق رفح الفلسطينية

علبة سجائر بـ هيروين .. قرار من المحكمة بشأن متهم في البساتين

صدمه بالسيارة على الدائري.. السجن عامين لـ لص سرق مواطنًا

حبس لص الهواتف المحمولة في التجمع الخامس

المتهم بالتعدي على طفل القاهرة الجديدة: استدرجته من داخل المسجد| اعترافات كاملة

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق وسط البلد

أولى محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب بطلق ناري في عين شمس

قرار من النيابة بشأن شخصين لاتهامهما بالإتجار في النقد الأجنبي

ترشيحاتنا

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

800 مليون دولار| تفاصيل أكبر صفقة لإنعاش خزينة الدولة.. بيانات رسمية

اخبار التوك شو |الافتاء: تجديد الخطاب الدينى مقصدٌ شرعي أصيل..حركة فتح: مصر الداعم الاول للقضية الفلسطينية

أخبار الفن| بيومي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانية.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح

خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل موديست مع الأهلي

إبراهيم سعيد: تتويج الأهلي ببرونزية انجاز.. وكولر مستمر في نجاحاته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفطر له القلوب.. فيديو لشاب فلسطيني يتجول بين حطام المباني|شاهد ماذا قال؟

الأشرس قبل انتهاء العام| تحذيرات من طقس اليوم السبت.. الأكثر برودة لهذه الأسباب

قصص تفطر القلب.. ابنة الرئيس الأميريكي تثير الجدل عبر حسابها على الأنستجرام

مقطع فيديو يثير الجدل لبعض الجنود الإسرائيليين ..شاهد ماذا حدث ؟

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ