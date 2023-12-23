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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط الجديدة تستقبل عدد من الخبراء الأجانب بالمدرسة اليابانية

المدرسة اليابانية
المدرسة اليابانية

استقبلت المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة ، رئيس مدرسة الخبراء اليابانية بمصر Kawagoe_Toyohiko مع الخبير الياباني لدى المدرسة الخبير Kuga .

وشملت الزيارة جولة حرة تفقد فيها الفصول الدراسية المختلفة بدءً بمرحلة رياض الاطفال والمرحلة الإبتدائية والمكتبة المدرسية ومصادر التعلم ، وأشاد الخبراء اليابانيين بمستوى الأداء داخل الحصص الأكاديمية.

وتم استعراض استخدام وتفعيل استراتيجيات تعلم نشط ، وتفعيل التعلم من خلال اللعب KG، ونواتج التعلم واعمال الطلاب في الاركان التعليمية، وتفعيل المكتبة المدرسية في المناهج الأكاديمية وغرفة التربية الفنية وأعمال الطلاب المميزة، وتفعيل استراتيجيات التعلم التعاوني ، وشرح بعض الحصص الأكاديمية خارج الصف ، وتفعيل مجلس الفصل لتحسين البيئة الصفية ،واداء نشاط التنظيف بشكل جماعي وتعاوني منظم،و تفعيل نشاط مجالس تلاميذ المدرسة بشكل مميز ،و تفعيل نشاط اللجان وانشطتها المميزة من قبل الطلاب
وكذلك العمل الجماعي والتعاون بين جميع اسرة المدرسة .

وشارك في نشاط البيئة الساحلية طلاب 
 KG2 و تطوع اولياء أمورهم في فترة التعلم باللعب.

وأشاد بمستوى المدرسة والمعلمين والإدارة في خلق بيئة تعلم جاذبة تساعد على الإبداع وتنشئة جيل واع مبدع .

حملات لإزالة التعديات والمخالفات بمدن دمياط الجديدة والعبور والسادات والعاشر من رمضان

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دمياط الأكاديمية الخبراء اليابانيين الفصول الدراسية العمل الجماعي المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة المرحلة الابتدائية

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