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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حركة سرايا القدس تقصف مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال شرق خانيونس

صدى البلد

أعلنت حركة سرايا القدس ، اليوم السبت، قصف مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية في منطقة الزنة شرق خانيونس.
 

وأعلنت سرايا القدس قصف الآليات بوابل من قذائف الهاون على دفعات وأنواع مختلفة واستهدفت بصاروخ بدر خلال التوغل المحدود لآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح منذ الصباح وحتى انسحابها داخل الحافة.

ومن جانبها، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 20258 قتيلا منذ 7 أكتوبر.

وأعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد 201 شخص على الأقل وإصابة 368 آخرين في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد الإعلام الحكومي بغزة، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 100 صحفي شهيد، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ، في وقت سابق من اليوم ، فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 محتجزين إسرائيليين نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة.

ورجحت حركة "حماس" مقتل المحتجزين الإسرائيليين الخمسة جراء غارة إسرائيلية على غزة.

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