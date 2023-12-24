دعاء دخول السنة الجديدة .. اللهم إني أسألك خيرها ورزقها

دعاء دخول السنة الجديدة من الأدعية محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث جوجل، لذا يجب على المسلم في العام الجديد أن يضع أهداف قابلة للتحقيق ويستعين بالله على تحقيقها بالدعاء والأخذ بالأسباب، وأن يتخلى عن الماضي ويكون إيجابيا في كل خطواته ، وإن كان ماضيه مرير فلايلتفت إليه ، ويدعو الله التوفيق في كل خطوة جديدة في العام الجديد ويستقبل عامه بالذكر والصلاة والتسبيح والاستغفار، دعاء دخول السنة الجديدة لم ترد أحاديث نبوية صريحة فيه، لكن الدعاء جائز في كل وقت فهو من أسهل العبادات.. دعاء دخول السنة الجديدة.

دعاء دخول السنة الجديدة اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي.

- اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره. نسألك اللهم أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين وأسألك اللهم عملا يقربنى إليك ياذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهم إني أسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلبي, وتجمع بها أمري, وتلم بها شعثي وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي وتبيّض بها وجهي, وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتن عني وتعصمني بها من كل سوء.

-اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء.

-اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانًا في حسن خلق, ونجاحًا يتبعه فلاح، ورحمة منك، وعافية منك، ومغفرة منك ورضوانًا.

- اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهم اجعل عامنا الحالى عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن ولا ألم عام جديد بدون فقدان اهلي واحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من احب.

- اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.

-اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي.

- اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

-اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه.

- الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير .. وهذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها

ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .

-اللهُم اجعله عاماً لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى .. يا رب العالمين.

دعاء استقبال العام الجديد

دعاء استقبال العام الجديد، يستحب لكل مسلم أن يبدأ العام الجديد بالتضرع والدعاء إلى الله أن يكون عاما سعيدا عليه وعلى أهل بيته، لذا الدعاء قبل بداية العام الجديد أمر مطلوب وحث عليه العلماء، كما أنه لم يرد نص بدعاء معين لكن باب الدعاء مفتوح وعلى المسلم أن يدعوا بما يشاء، ويستحب للمسلم أن يستند إلى هذه الكلمات في استقبال عامه الجديد

-اللهم في عامي الجديد وفّقني لما يرضيك عنّي من القيام والصّيام وغضّ البصر وحفظ اللسان.

- اللهم ارزقني الإخلاص لوجهك الكريم، وأتمّ عليّ رحمتك وفضلك. اللهم أستودعك عاماً مرّ من حياتي فاغفر لي فيما هو آت، وارحمني واعف عنّي واسترني.

اللهم انت ربي وهذا عام جديد نسألك خيره ونعوذ بك من شره ونستكفيك مؤنه وشغله يا ذا الجلال والاكرام .

- اللهم هذا عام جديد نسألك فيه العصمة من الشيطان والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك. اللهم قدر لنا الخير حيث شئت ثم أرضنا به وأفرحنا وحببنا به، اللهم اجعل حياتنا أهنأ وأسعد وأجمل من كل توقعاتنا.

-اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.

-اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

-اللهم أسألك خير السنة القادمة وخير ما خلقت له، وأعوذ بك من شرّها ومن شرّ ما خُلقت له.

-رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

دعاء السنة الجديدة

دعاء السنة الجديدة ، نصح العلماء كل مسلم في بداية السنة الجديدة أن يبعد عن كل شيء محبط أو محزن ، ويصاحب كل مسلم تقي نقي يعينه على أمور دينه ودنياه، إضافة إلى ذلك البعد عن الإرهاق النفسي والتفكير والتخلي عن الأصدقاء المحبطين تلك أهم النصائح التي يجب الإعمال بها قبل دخول العام الجديد... والاستعانة بالدعاء وعلينا أن نقول اللهم إني أعلم ما هي قدرتك على عقوبتي، وأعلم دعوتك اليا إلى التوبة، من بعد جرأتي على معصيتك فيارب تقبل توبتي، وأسألك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام “أن تتقبل منى” ولا تقطع منك رجائي.

- اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردًا غير مخز ولا فاضح. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ولا إلى الناس فنضيع.

- اللهمّ إنّي أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات.

-اللهمّ أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

- اللهمّ إنّي أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، وقلبٍ لا يخشع، ودعاءٍ لا يسمع، ونفسٍ لا تشبع، اللهمّ إنّي أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

-اللهمّ اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن تولّيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرّ ما قضيت، إنّك تقضي لا ويُقضى عليك، إنّه لا يذلّ من واليت، ولا يعزّ من عاديت، تباركت ربّنا وتعاليت.

-اللهم ثبت قلبي على الهدى والتقى واهدني لما تُحب وترضى وارحم ضعفي وقلة حيلتي واغفر لي يا غفور يا كريم. اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وهداها، وأعوذ بك يا الله من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلاكها.

-اللهم إني أرغب إليك أن تحفظ عليّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني يا رب العالمين فيها إلى ما يرضيك عني يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

-اللهمّ يسّر أمورنا واشرح صدورنا، وفرّج همومنا، واكشف عنّا البلاء، وقنا الشّقاء، وشماتة الأعداء، اللهمّ قنا العذاب في الدّنيا والآخرة. اللهم أنت ربّنا ومولانا، لا إله إلّا أنت، تقبّل خير ما عملنا واستجب عنّا ما دعوناك في عرفة ولا تنهي عامنا هذا إلّا وقد غفرت لنا ورضيت عنّا يا كريم، والحمد لله ربّ العالمين. الله أسألك بحق أسماءك الحسنى أجمعين أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء هموما ودواء لأسقامنا وأن تحبّبنا به وتقربنا منه يا كريم يا أرحم الراحمين.

-اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا ألم عام جديد بدون فقدان أهلي وأحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من أحب.

-اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نوراً، وتكون لنا وللمؤمنين فرجاً وفرحاً وسروراً، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعوّل، وهذا عام جديد قد أقبل، أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقرّبني إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام، وصلِّ الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.