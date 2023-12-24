عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء اليوم الأحد مستجاب.. أدركه بـ 7 تيجان قبل الغروب

دعاء يوم الاحد المستجاب
دعاء يوم الاحد المستجاب

دعاء اليوم الأحد المستجاب، من أكثر الأمور بحثًا عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وذلك مع انتصاف ظهر اليوم الأحد 24 من ديسمبر الجاري، حيث قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا يردُّ القضاءَ إلَّا الدُّعاءُ ، ولا يزيدُ في العمرِ إلَّا البرُّ" . صحيح الترمذي

وفيما يلي نرصد دعاء اليوم الأحد المستجاب، وأهم ما يقال قبل غروب شمس اليوم الأحد.

دعاء اليوم الأحد المستجاب

الدعاء هو العبادة، وأعظم ما يحقق لعبد رجاءه، يقول الحق جل وعلا:"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ"، ومن دعاء اليوم الأحد المستجاب ما يلي:

اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسالك يا جواد يا غني يا كريم احفظني بحفظك.

اللهم إني أسألك نفسًا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال.

اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا وتحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي يوم لقاؤك نورا.

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأعني واغنني من الفقر.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

آية في القرآن تجلب الرزق.. وفضل سورة الواقعة لزوال الفقر

آية الرزق.. رددها النبي وقال عنها لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم

دعاء يوم الاحد المستجاب

"اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ لكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقُّ ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ومُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ".

"اللَّهمَّ قِنِي شرَّ نفسي واعزِمْ لي على أرشَدِ أمري اللَّهمَّ اغفِرْ لي ما أسرَرْتُ وما أعلَنْتُ وما أخطَأْتُ وما عمَدْتُ وما جهِلْتُ".

"اللهم اغفِرْ لي ذنوبي وخطايايَ كلَّها، اللهم أَنعِشْني واجبُرْني، واهدِني لصالحِ الأعمالِ والأخلاقِ؛ فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرفُ سيِّئَها إلا أنت".

"اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ مِلْءُ السَّماءِ، ومِلْءُ الأرْضِ، ومِلْءُ ما شِئْتَ مِن شيءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بالثَّلْجِ والْبَرَدِ، والْماءِ البارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ والْخَطايا، كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الوَسَخ".

يصيب الأبناء بالفقر.. الشعراوي يحذر الآباء والأمهات من هذا الدعاء

حكم الدعاء في رأس السنة.. هل يجوز ربط الدعاء بيوم أو تاريخ 

دعاء يوم الأحد للرزق

- اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.
- اللهم إنّي أسألك في يوم الأحد أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا.
-اللهم صلّ على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وفي الملأ الأعلى يوم الدّين، صلاة دائمة بدوام مُلكك وعزك ورحمتك".
-اللهم صلّ على سيدنا محمد ما قالها قائل، إلاّ دخل إلى قلبه الفرح والراحة، وما نادى بها منادٍ إلى رفع الله تعالى منزلته، فاللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه تسليمًا كثيرًا".
-اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة.
- نسألك اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك.
- اللهم إنّي قد مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين، أسألك يا ربّي ألّا تغرب شمس هذا اليوم إلّا وقد فرّجت همّي وكشفت غمّي ونفّست كربي وقضيت ديني، وأخرجتني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.
- ومن الكلمات الأجمل في دعاء يوم الجمعة المباركة اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.
-اللهم ارزق أحبابي وأصدقائي السعادة في الدنيا والآخرة.
- اللهم من كان مريضًا منهم فاشفهِ، ومن كان محتاجًا فاقضِ حاجته، ومن كان مهمومًا فأذهب همّه، وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم.
اللهم اغفر لي وعافني، واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك، ومداد كلماتك.
-اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.
- اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين.
-اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم ارحمني برحمتك.

أفضل 30 دعاء بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر لسعة الرزق والفرج

من أدعية الرسول في الرزق.. 20 كلمة تفتح لك أبواب السماء مع الصباح

تسبيح يوم الأحد

ومن أفضل ما يردد في يوم الأحد، التيجان السبعة، وهي:

تاج الذكر : لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد و هو على كل شيء قدير

تاج التسبيح : سبحان اللّه و بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه و مداد كلماته 

تاج الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار 

تاج الاستغفار: اللّهم أنت ربي ﻻ إله إﻻ أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، و أنا على عهدك و وعدك ما إستطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، و أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه ﻻ يغفر الذنوب إﻻ أنت .

تاج التحصين: بسم اللّه الذي لا يضر مع إسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

تاج تفريج الكرب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

تاج راحة البال : لا حول ولا قوة الا باللّه العلي العظيم

دعاء اليوم الأحد المستجاب يوم الأحد دعاء يوم الاحد المستجاب دعاء يوم الاحد للرزق دعاء يوم الاحد وزيارته تسبيح يوم الأحد دعاء يوم الأحد قصير دعاء يوم الاحد دعاء يوم الاحد بالصور الدعاء هو العبادة تاج الذكر تاج التسبيح تاج الاستغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

موضوعات متعلقة

ما المقصود بقوله تعالى :«وإن تصبهم سيئة».. ما معنى سيئة هنا ؟

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

دعاء المغفرة والرزق مع نهاية 2023.. باقي 8 أيام لوداعها فلا تغفله

أجر صلاة الفجر في جماعة.. و7 أمور تعينك على أدائها خلال الشتاء

الصيغ النادرة للصلاة على النبي وفائدة كل منها.. «4» يكشفها علي جمعة

متى الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة 2023؟ دعاؤها المستجاب.. وسر تسميتها بنفيسة العلوم

ذكرى الشيخ علي محمود.. ما لا تعرفه عن سيد القراء وإمام المنشدين

بحضور 64 دولة.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ30 غدا

ترشيحاتنا

بعد وصله لرقم قياسي.. مفاجأه غير متوقعه في سعر الذهب الان بمصر

مقتل جندي إسرائيلي على مشارف خان يونس.. وجيش الاحتلال يعلن حصيلة الخسائر

تعرضت لهبوط بالدورة الدموية وخست جامد.. إلهام شاهين تكشف سر فقدان الوزن

أزمة السودان تتفاقم.. هل من تدخل عربي لمنع الانزلاق للهاوية؟

أوكرانيا تسقط 14 طائرة مسيرة روسية

تفاهة واستخفاف| الهباش ينفعل خلال حديثه عن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان كارمن سليمان وتثير الجدل بالفيسبوك|شاهد

شاهد.. كرستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان.. تفاصيل

الفرق كبير.. شاهد جومانا مراد ترتدي فستان سلمي أبو ضيف وتشعل السوشيال ميديا

مات من الفرحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة حول وفاة مدير نادي الترسانة

فيديو

ملايين في الهوا.. ما هو تطبيق «أوميجا برو» وكيف خدع أصحابه المصريين؟ «فيديوجراف»

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ