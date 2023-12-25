بتقلد أنجلينا جولي وعبير الصغير..البلوجر عائشة أشرف تبدع في الرسم على الوجه

اشتهرت البلوجر عائشة أشرف بالرسومات على الوجه، مستخدمة مستحضرات التجميل وأدوات الألوان الأخرى ومنتجات للتثبيت لرسم العديد من الأشكال كالفراشات والسحاب وغيرها من الرسومات الأخرى التى تزين الوجه فى المناسبات كالهالوين و غيرها من المناسبات

وأشارت "عائشة" فى أول لقاء لها لـ"صدى البلد"، إلى أنها إستطاعت تقليد كل من الفنانة العالمية "أنجلينا جولى" و الشيف "عبير الصغير" باستخدام مستحضرات التجميل وحازت على تعليقات كبيرة من الجمهور فى الشبه الكبير بينها وبين "أنجلينا جولى" .

وقالت عائشة: قمت بعمل ميكاب الهالوين باستخدام القطن والوان الدم، هى ممتعة وسهلة ولكن تستغرق الكثير من الوقت، وبستخم مثبت حتى تظل لوقت طويل، مشيرة إلى أن أعلى نسبة مشاهدة كانت فى فيديو رسمة الفراشات ، ومعظم التعليقات كانت إيجابية ومشجعة من الجمهور .

عائشة أشرف بلوجر اشتهرت بالرسم على الوجه و الذي تبلغ من العمر 22 سنة من محافظة الإسكندرية ، خريجة دبلوم صنايع، بدات فى عالم السوشيال ميديا فى الخامس عشر من عمرها مع شقيقاتها روقية وزينب أشرف عن طريق ابليكيشن الفيس بوك ومن ثم التيك توك والأنستجرام توقفت فترة عن السوشيال ميديا لأسباب عدم إقتناعها باجابيات السوشيال ميديا، ولكن عادت مرة أخرى عن طريق عمل فيديو مع شقيقتها رقية .