أخذوا جثامينهم.. مقبرة جماعية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي للمدنيين |شاهد

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، صورا لمقبرة جماعية في رفح لنحو 80 شهيداً، وذلك بعد إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن جثامينهم التي اختطفوها من قطاع غزة خلال الحرب.

ويأتي ذلك في ظل القصف العنيف والمستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدن ومخيمات قطاع غزة بحجه محاربة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، وقتل وتهجير آلاف المواطنين الفلسطينيين من منازلهم.

وعلى جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، ارتقاء 300 شهيد بين طبيب ومسعف استهدفهم الجيش الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة أكد في وقت سابق أن الواقع الصحي في القطاع بات كارثيا، مشيرا الى ان الواقع الصحي هو الأسوأ منذ بداية الحرب على القطاع.

وأشار القدرة في تصريحات صحفية الى انه يجري مفاضلة بين حالات الجرحى لإدخالهم إلى غرف العمليات، مبينا أن الواقع الصحي في جنوب قطاع غزة كارثي وهذا ما يريده الاحتلال.