عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوضية حقوق الإنسان تبدي قلقا بالغا إزاء استمرار القصف الإسرائيلي لوسط غزة

صدى البلد

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء إستمرار القصف الإسرائيلي لمنطقة وسط غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 100 فلسطيني منذ عشية عيد الميلاد. 

وقال المتحدث باسم المفوضية سيف ماغانغو، في بيان، إن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن هذا القصف المكثف الأخير يأتي بعد أن أمرت القوات الإسرائيلية السكان في جنوب وادي غزة بالانتقال إلى وسط غزة وتل السلطان في رفح.

أشار ماغانغو إلى التقارير التي أفادت بأن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت أكثر من 50 غارة في وسط قطاع غزة خلال يومي 24 و25 ديسمبر، شملت ثلاثة مخيمات للاجئين هي البريج والنصيرات والمغازي. 

وقد أصابت غارتان سبعة مبان سكنية في مخيم المغازي، مما أدى إلى استشهاد نحو 86 فلسطينيا وإصابة آخرين ويعتقد أن عددا غير معروف من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء جراء الغارات على مخيمي المغازي والبريج منذ ذلك الحين إلى 131 شخصا على الأقل، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، في خضم وضع إنساني متفاقم وكارثي بالفعل. 

وأفاد المتحدث باسم المفوضية بتدمير جميع الطرق التي تربط المخيمات الثلاثة، مما أعاق وصول المساعدات إلى المحتاجين، ولا تزال الملاجئ والمستشفيات تعمل بالحد الأدنى، وهي مكتظة للغاية وتعاني من نقص الموارد.

وشدد المتحدث باسم المفوضية على ضرورة أن تلتزم جميع الهجمات، بشكل صارم بمبادئ القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والتناسب والحذر في الهجوم. "ويجب على القوات الإسرائيلية أن تتخذ كافة التدابير المتاحة لحماية المدنيين. ولا تعفيها التحذيرات وأوامر الإخلاء من كامل التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

تحركات بسعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة الإسرائيلية: لو حدث 7 أكتوبر في عهدي لاستقلت بنفس اليوم

للتقديم لمعاون نيابة إدارية.. كيفية استخراج فيش جنائي 2023

أخذوا جثامينهم.. مقبرة جماعية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي للمدنيين |شاهد

مجلس الفروسية: قرار وزير الرياضة غير دستوري ويخترق الميثاق الأولمبي

رئيس الوزراء يستعرض نتائج المشاركة في مؤتمر COP28 بدبي

بجانب العبوة الناسفة.. العثور على رسالة تهديد للسفير الإسرائيلي في الهند


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات غير متوقعة تكشف الزبادي الفاسد من السليم .. تعرف عليها

احتفالات رأس السنة لنجوم الزمن الجميل| نعيمة عاكف تضع "شطة" فى قهوة النابلسي.. فستان سامية جمال يتمزق.. الاستعمار يسكب الخمر على حسن فايق.. هدى سلطان تتلقى عرض زواج من رجل سبعينى

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

يمكنهم الإنجاب دون تزاوج.. إليكم أغرب 5 حيوانات حول العالم| صور

فيديو

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ