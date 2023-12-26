عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مـ.قتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة جنود في صفوفه خلال معارك في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ثلاثة جنود قتلوا في معركة في قطاع غزة، وهم:

  • الرقيب (احتياط) ماؤور لافي، 33 عاما، من سوسيا، من الكتيبة 450 من لواء بيسلاخ، قتل في معركة وسط قطاع غزة.
  • الرقيب شاي شمريز، 26 عاما، من سكان مركز شابيرا، قائد سرية في الكتيبة 931 من لواء نخل، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
  • الرقيب (احتياط) شاؤول جرينجليك، 26 عاما، من رعنانا، ضابط في الكتيبة 931، لواء نخال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

كما المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الحرب في قطاع غزة ستستمر لأشهر.

وأضاف هاليفي، في تصريحات له: “الحرب ستستمر لأشهر طويلة وسنعمل بطرق مختلفة لتحقيق الإنجاز”، زاعما “الاقتراب من تفكيك البنية التحتية لحماس في شمال غزة”.

رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن مدة استمرار الحرب على غزة

أخذوا جثامينهم.. مقبرة جماعية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي للمدنيين |شاهد

وتابع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لا توجد طريقة سريعةأول حلول سحرية لإنهاء الحرب وتفكيك حماس.. وسننال من قادة الحركة”.

وقال هاليفي: “سنكثف العملية البرية في غزة ولا عودة إلى وضع ما قبل 7 أكتوبر".

غزة قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

تحركات بسعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

عريس الخانكة راح ضحية الشهامة| حكاية رصاصة كتبت نهاية ابن القليوبية بعد 25 يوم زواج

رشاوي لتسريب معلومات سرية.. إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع و6 آخرين للجنايات

موضوعات متعلقة

رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن مدة استمرار الحرب على غزة

لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان التركي توافق على عضوية السويد في حلف الناتو

بعد مارينكا.. القوات الأوكرانية في طريقها لخسارة مدينة أخرى |تعرف عليها

تحذير إيراني عاجل لـ إسرائيل بعد اغتيال مستشار الحرس الثوري في سوريا

زعيم المعارضة الإسرائيلية: لو حدث 7 أكتوبر في عهدي لاستقلت بنفس اليوم

أخذوا جثامينهم.. مقبرة جماعية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي للمدنيين |شاهد

بسبب حرب غزة.. مسئول إسرائيلي يكشف عن خلافات بين تل أبيب وواشنطن

بجانب العبوة الناسفة.. العثور على رسالة تهديد للسفير الإسرائيلي في الهند

ترشيحاتنا

رد مدمر.. إيران تهدد بـ تسوية تل أبيب بالأرض

برلماني: القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي سنويا

40% من اقتصاديات العالم..سمير فرج يفجر مفاجأة بشأن ما يحدث بالبحر الأحمر

جنرال إسرائيلي: لا تصدقوا الجيش لا حل لـ أنفاق حماس

إسكان النواب: جدية التصالح 25% .. وتقسيط القيمة على 3 سنوات

أول تعليق من المملكة بعد العثور على جثتي سعودي وكويتي في الأنبار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الخبز الفينو في المنزل

علامات غير متوقعة تكشف الزبادي الفاسد من السليم .. تعرف عليها

احتفالات رأس السنة لنجوم الزمن الجميل| نعيمة عاكف تضع "شطة" فى قهوة النابلسي.. فستان سامية جمال يتمزق.. الاستعمار يسكب الخمر على حسن فايق.. هدى سلطان تتلقى عرض زواج من رجل سبعينى

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

فيديو

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ