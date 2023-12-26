جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مـ.قتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة جنود في صفوفه خلال معارك في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ثلاثة جنود قتلوا في معركة في قطاع غزة، وهم:

الرقيب (احتياط) ماؤور لافي، 33 عاما، من سوسيا، من الكتيبة 450 من لواء بيسلاخ، قتل في معركة وسط قطاع غزة.

الرقيب شاي شمريز، 26 عاما، من سكان مركز شابيرا، قائد سرية في الكتيبة 931 من لواء نخل، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب (احتياط) شاؤول جرينجليك، 26 عاما، من رعنانا، ضابط في الكتيبة 931، لواء نخال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

كما المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الحرب في قطاع غزة ستستمر لأشهر.

وأضاف هاليفي، في تصريحات له: “الحرب ستستمر لأشهر طويلة وسنعمل بطرق مختلفة لتحقيق الإنجاز”، زاعما “الاقتراب من تفكيك البنية التحتية لحماس في شمال غزة”.

وتابع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لا توجد طريقة سريعةأول حلول سحرية لإنهاء الحرب وتفكيك حماس.. وسننال من قادة الحركة”.

وقال هاليفي: “سنكثف العملية البرية في غزة ولا عودة إلى وضع ما قبل 7 أكتوبر".