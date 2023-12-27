قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقه عمل كفته الرز..

المقادير..

نصف كيلو لحمة خالية من الدهون ومفرومة

2 كوب أرز مغسول ومطحون

تفل بصلتين مفرومين ومتصفيين كويس

ملح

معلقه ثوم باودر

معلقه بهارات لحمة

كسبرة

بقدونس

فلفل اسود



طريقة عمل كفتة الرز..

- نفرم اللحمة لتصبح ناعمة و نطحن الأرز ليكون بوردة ناعمة.

- ونضع البصل فى الكبة ونقوم بفرمه حتى يصبح ناعم جدًا، وبعد ذلك نضع الخضرة وننعمها جدًا.

- ضع اللحم المفروم فى طبق عميق ونضيف الأرز مع التقليب المستمر ونضيف إليهم البصل والخضرة المفرومين ومعهم كل التوابل ونقلب إلى أن يختلطوا ويمتزجوا جيدًا.

- ونضع ذلك الخليط فى الكبة للفتين لضمان أنهم امتزجوا معًا، أو حتى تلم داخل الكبة وتأخذ شكل كور وننتشلها ونضع غيرها حسب استيعاب الكبة وتأخذ اللون الأخضر.

- نشكلها اصابع وعند الانتهاء من تصبيع الكمية نحمرها فى زيت غزير ساخن.

- وعندما تصل الكفتة للون الذهبى الغامق نخرجها على ورق مناديل حتى تبرد جيدًا، وفى حالة أن الكمية كبيرة جدًا نضعها فى أكياس فى الفريزر.