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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة الرز

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقه عمل  كفته الرز..

 

المقادير..
نصف كيلو لحمة خالية من الدهون ومفرومة
2 كوب أرز مغسول ومطحون
تفل بصلتين مفرومين ومتصفيين كويس
ملح
معلقه ثوم باودر 
معلقه بهارات لحمة
كسبرة
بقدونس 
فلفل اسود 
 

طريقة عمل كفتة الرز..

- نفرم اللحمة لتصبح ناعمة و نطحن الأرز ليكون بوردة ناعمة.

- ونضع البصل فى الكبة ونقوم بفرمه حتى يصبح ناعم جدًا، وبعد ذلك نضع الخضرة وننعمها جدًا.

- ضع اللحم المفروم فى طبق عميق ونضيف الأرز مع التقليب المستمر ونضيف إليهم البصل والخضرة المفرومين ومعهم كل التوابل ونقلب إلى أن يختلطوا ويمتزجوا جيدًا.

- ونضع ذلك الخليط فى الكبة للفتين لضمان أنهم امتزجوا معًا، أو حتى تلم داخل الكبة وتأخذ شكل كور وننتشلها ونضع غيرها حسب استيعاب الكبة وتأخذ اللون الأخضر.

- نشكلها اصابع وعند الانتهاء من تصبيع الكمية نحمرها فى زيت غزير ساخن.

- وعندما تصل الكفتة للون الذهبى الغامق نخرجها على ورق مناديل حتى تبرد جيدًا، وفى حالة أن الكمية كبيرة جدًا نضعها فى أكياس فى الفريزر.

طريقة عمل كفتة

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