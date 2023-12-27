ليبيا.. تحذير شديد اللهجة بشأن انتشار متحور «كورونا» الجديد في البلاد

أصدر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تحذيرًا بشأن الأمراض التنفسية ومتابعة المتحور الجديد لفيروس "كورونا" والمعروف باسم "JN.1".

وقال المركز في البيان إنه سجل خلال المدة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا بعدوى الأمراض التنفسية منذ بداية أكتوبر 2023، تراوحت بين الخطيرة والبسيطة مع تسجيل عدد من الوفيات.

وأكد المركز أن فرق الرصد الليبية قامت بأخذ عينات من المصابين بالأعراض التنفسية من بعض المستشفيات، والتي بينت أن أغلب العينات كانت انفلونزا A وشملت الحالات الخطيرة، وحالات التنفس الرئوي الحاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية رفعت في وقت سابق تصنيف متحور كورونا الجديد "JN.1" إلى "مثير للاهتمام"، وذلك بعد أن صنفته في وقت سابق على أنه جزء فرعي من السلالة الأم "بي-أي-.2.86".