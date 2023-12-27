وزير صهيوني: فكرة الدولة الفلسطينية تمثل خطرا حقيقا على أمن إسرائيل ومستقبلها

قال الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، إن فكرة الدولة الفلسطينية غرب الأردن أو ما يسمى بـ"حل الدولتين" تشكل خطرا حقيقيا على أمن إسرائيل ومستقبلها.

وأضاف ساعر، بحسب وسائل إعلام عبرية: هذه الفكرة خطر لا ينبغي الاستخفاف بها، فهي ليست حاضرة كثيرا في الخطاب الإسرائيلي، ولكنها حاضرة بقوة في الخطاب السياسي والدولي".

وتابع: "إن مهمة جيلنا والجيل القادم هي إعادة بناء الجدار الحديدي وسد كل ثغرة فيه، والطريق إلى ذلك يبدأ بالإصرار على تحقيق أهداف الحملة الحالية، على الرغم من الظروف الصعبة التي لا تطاق، ولكن بعد ذلك، سيتعين علينا صياغة مفهوم أمني مختلف تماما عن ذلك الذي قادنا إلى كارثة 7 أكتوبر".