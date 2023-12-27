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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالغني وصدقي وشوقي وسليمان وجابر يؤدون واجب العزاء في والدة حسام البدري |صور

صدى البلد

حرص كل من محمد شوقي، ووليد سليمان، وحسن مصطفى لاعبي الأهلي السابقين، وعمر جابر لاعب الزمالك، والكابتن حمادة صدقي، والكابتن طارق سليمان، والكابتن مجدى عبد الغني، على تأدية واجب العزاء في والدة الكابتن حسام البدري، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة. 

وكان أول الحاضرين للعزاء الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والكابتن مختار مختار لاعب الأهلي السابق، والإعلامي أحمد شوبير، والناقد الرياضي محمد سيف، والكابتن أسامة عرابي، وأحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى

وتوفيت والدة الكابتن حسام البدري  المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، وشيعت الجنازة  ظهر الاثنين من مسجد السلام بمدينة نصر.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وجميع قطاعات القلعة الحمراء بخالص العزاء للبدري في وفاة والدته داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

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