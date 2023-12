الثقافة المصرية خلال 2023.. إنجازات كبيرة في صون التراث ورفع كفاءة المنشآت

12/28/2023 10:13:10 AM

الخميس 28/ديسمبر/2023 - 10:13 ص 12/28/2023 10:13:10 AM

بذلت وزارة الثقافة في عام 2023، جهوداً كبيرة في حماية وصون التراث وتحقيق العدالة الثقافية في ربوع مصر وبناء الإنسان، إلى جانب العمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الثقافية والعمل على اكتشاف ودعم المواهب؛ وذلك ضمن خطة الوزارة لتحقيق محاور استراتيجياتها التي تعمل وفق "رؤية مصر 2030".



كما حرصت الوزارة على المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الثقافية، للوصول بالمنتج الثقافي إلى جميع قرى ونجوع مصر.



وتعد "حماية وصون التراث الثقافي المصري" أحد أهم محاور عمل الوزارة، حيث نجحت مصر في تسجيل الملف السابع على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، والمتمثل في تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة "العائلة المقدسة"، كما اعتمدت وزيرة الثقافة، التقرير الدوري لتطبيق اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي وحالته وجهود الدولة الطرف في الاتفاقية لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي للإنسانية 2003، وتم تقديم ملف السمسمية أيضاً لتسجيله على قوائم التراث غير المادي لليونسكو ومن المقرر مناقشته في 2024.



ونجحت الوزارة - خلال العام - في إدخال 18 منشأة إلى العمل والتي تنوعت ما بين الإنشاء ورفع الكفاءة وإعادة التأهيل بتكلفة إجمالية 261 مليون و925 ألف جنيه، حيث تم افتتاح "المكتبة المركزية ومجمع الخدمات الطلابية بأكاديمية الفنون، متحف رواد الفن المصري بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة ببا في محافظة بني سويف، مسرح ميامي، مكتبة ضاحية السلام والمكتبة العامة وفرع السيرك القومي في العريش، قصر ثقافة نجع حمادي ومكتبة مصر العامة بمحافظة قنا، مسرح السامر بالعجوزة، المركز الثقافي "مكتبة مدينة الشروق" بالقاهرة، بيت التراث المصري، قصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ومكتبة مصر العامة ببنى عديات في محافظة أسيوط، و"كشك كتابك" بقرية أولاد سلامة بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وبقرية الأبعدية في محافظة البحيرة واللاتي تشملهما المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



كما نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 54 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار"على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع" بمركز مصر للمعارض الدولية، وحلت عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وقد تم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، وضم البرنامج الثقافي للمعرض قرابة الـ500 فعالية ثقافية متنوعة، وشارك به 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول تشارك لأول مرة، وهي: المجر- جمهورية الدومينيكان – وعدد من المؤسسات العربية، خُصص للمرة الأولى جناح لدور النشر الناشئة التي تقدمت للمشاركة بالدورة الـ54 حالية، ولم تستوفِ شروط الاشتراك من حيث عدد الإصدارات، وبلغ مساحة الجناح 45 مترًا.



كما تم إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم "الثقافة والفن للجميع"، تمثلت في طرح إصدار بأسعار مخفضة تبدأ من واحد جنيه حتى 20 جنيهًا؛ وذلك لتشجيع زوار المعرض على اقتناء الكتب والقراءة، وصل عدد زوار المعرض إلى أكثر من 3 ملايين و600 ألف زائر.



وأصدرت الهيئة - خلال العام - 378 عنوانًا تنوع بين النوع النشر العام والسلاسل وكتب الأطفال والمجلات، وأصدرت الهيئة قرارًا باستئناف سلسلة أدباء القرن العشرين، كما صدرت سلسلة "حكايات النصر" احتفاءً بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، إلى جانب إطلاق مشروع "استعادة طه حسين" احتفاءً بالذكرى الـ 50 لوفاة عميد الأدب العربي حيث يقدم 12 عنواناً تنوعت بين التأليف والتأليف المشترك والترجمة.



ونظمت الهيئة العامة للكتاب 23 معرضًا داخليًا في القاهرة والمحافظات منها "فيصل الرمضاني، الأوبرا، مكتبة الإسكندرية، كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، بور سعيد، رأس البر، نادي قضاة المنيا، شرم الشيخ، دمنهور، سوهاج، جامعة الأزهر"، كما شاركت في 12 معرضا دُوليًا منها "تونس، أبو ظبي، الشارقة القرائي لكتب الطفل، الشارقة الدولي، الرباط، الدوحة، غانا، عمان، كينيا، صربيا".



وتتعاون الهيئة مع وزارة الأوقاف في عدة مشروعات، منها سلسلة "رؤية" التي صدر منها 64 كتابًا باللغة العربية و84 كتابًا بـ 14 لغة أجنبية، وسلسلة "رؤية للنشء" التي أصدر 24 كتابًا باللغة العربية، و31 كتابًا باللغات الأجنبية.



أما الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فقد شهدت نشاطًا ملحوظا خلال عام 2023 من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات في إطار خطة عمل وزارة الثقافة، وذلك بتنفيذ أكثر من 14 ألف فعالية استفاد منها أكثر من 652 ألف فرد على مستوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ 495 فعالية، بـ 17 قرية، في 4 محافظات، استفاد منها قرابة 50 ألف مواطن بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما شاركت بمبادرة "أنت الحياة" بقرى المبادرة حيث نفذت 42 فعالية في 8 محافظات استفاد منها أكثر من 28 ألف مواطن، ونفذت الهيئة 230 فعالية ببرنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا استفاد منها أكثر من 36 ألف مواطن، وفي مشروعات الإسكان الآمن "بديل العشوائيات" نفذت الهيئة 3789 فعالية في 13 منطقة استفاد منها أكثر من 60 ألف مواطن في 5 محافظات، وتتضمن برنامج الفعاليات برامج اكتشاف المواهب والعروض الفنية والندوات الثقافية ووورش تعليم الحرف اليدوية والتراثية.



كما قامت الهيئة بتفعيل مبادرة"سينما الشعب" بـ (20) دار عرض داخل قصور الثقافة في 17 محافظة، وشارك الهيئة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بالمحافظات الساحلية من خلال تنظيم 3527 فعالية، استفاد منها نحو206 ألف مواطن، وأطلقت الهيئة مشروع "السينما في الجامعة" لطلاب جامعة عين شمس، لتعليم فنون السينما استفاد منه 220 طالبًا، و"ابدأ حلمك... السينما بين أيديك"، من خلال تنظيم 8 معسكرات سينمائية تم خلالهم تنفيذ 22 ورشة في 11 محافظة، استفاد منها 3000 فرد، وفي خلال شهر رمضان احتفت الهيئة بليالي رمضان الثقافية من خلال تنظيم 1056 فعالية في المحافظات استفاد منها أكثر ممن 104 ألف مواطن.



وفي مجال النشر، أصدرت الهيئة 125 إصدارا متنوعا من السلاسل الثقافية والإبداعية والفكرية والدراسات النقدية والشعبية إضافة إلى 76 من المجلات الثقافية والدوريات، وشاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب (54)"، بمحموعة من العناوين الجديدة والإصدارات والسلاسل بالهيئة، حيث بلغ إجمالي ما أصدرته من عناوين جديدة في المعرض 66 عنوانا،ووصل عدد النسخ المباعة بالمعرض 74851 نسخة كتاب.



كما شاركت في 26 معرضا للكتاب في 8 محافظات، ونظمت وشاركت في 11 مهرجانًا وملتقى بواقع حوالي، استفاد منها 17 ألف مواطن منها "مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون -الدورة العاشرة-، مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 30 – شارك فيه 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر- ، مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة، الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي"، إضافة إلى الاحتفالية الفنية بقصر ثقافة العريش.



وبلغ عدد الندوات التي نظمتها الهيئة - خلال العام - ناقشت كثير من الموضوعات التي تهم المجتمع وتساهم في تأصيل الهوية وبناء الإنسان نحو 3317 فعالية استفاد منها أكثر من 41 ألف فرد، وفي مجال البرامج التدريبية نفذت الهيئة 250 دورة تدريبية لتنمية مهارات وتطوير أداء العاملين ، استفاد منها 2012 موظفا.



وفي إطار التعاون مع وزارة الأوقاف، نظمت الهيئة مجموعة من الفعاليات التوعوية بلغت 1012 فعالية استفاد منها نحو 26 ألف فرد، وشاركت الهيئة في فعاليات عام "القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية" بـ 562 فعالية ثقافية، استفاد منها أكثر من 81 ألف فرد تنوعت بين معارض حرف فنية وكتب وحفلات توقيع وأمسيات شعرية وعروض فنية ومعارض كتاب وورش حرف وفعاليات للأطفال.



وفيما يخص دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، تم تنظيم 890 فعالية ثقافية وفنية، حضرها أكثر من 900 ألف مشاهد، وتم خلالها تقديم ألوان فنية جادة ومتنوعة تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وصون التراث الفني الإنساني المحلي والعالمي، كما أتاحت الفرصة لشباب الفنانين للتعبير عن أنفسهم، حيث تم تقديم 150 منها على المسرح الكبير، 155 على المسرح الصغير، 113 على مسرح الجمهورية، 120 على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، 46 على المسرح المكشوف، 80 بمسرح أوبرا دمنهور، 56 بمعهد الموسيقى العربية و2 على مسرح النافورة، إلى جانب 14 ليلة للدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدولي للموسيقى والغناء، كما استمر النشاط الفكري والثقافي المتمثل في صالون الأوبرا الثقافي" الأمسيات الشعرية، اللقاءات الفكرية، الندوات العامة، نادي السينما، نادي فنون الأوبرا" في تحقيق أهدافه الرامية إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية ووصل عددها إلى 82 نشاطًا احتضنتها مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بجانب 72 معرضًا للفنون التشكيلية بقاعتي الفنون التشكيلية "صلاح طاهر وزياد بكير بالمكتبة الموسيقية.



واستضافت مسارح دار الأوبرا - خلال العام - العديد من المهرجانات الدولية منها، مهرجان المسرح العالي لأكاديمية الفنون، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، احتفالية جائزة الدولة للمبدع الصغير، حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، ملتقى أولادنا الدولي السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة، احتفالية 80 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، احتفالية الملتقى الدولي لفنون الخط العربي، مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، مهرجان القاهرة للفيلم القصير، مهرجان جمعية الفيلم وغيرها.



وعمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، على استكمال خطة عدد من المشروعات والمبادرات التي يُنفذها في القاهرة والمحافظات من أجل حماية وحفظ وصون التراث الحضاري المصري، حيث قام الجهاز بإنشاء مقبرة الخالدين تضم رفات مشاهير وعظماء مصر في مختلف المجالات تخليداً لذكراهم وبشكل يليق بهم وبإنجازاتهم ويكون فيه مساحات لخلق فرصة للأجيال للاطلاع على إنجازاتهم، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كما قام الجهاز أيضاً بإنشاء متحف يضم أعمال الخالدين وقطع أثرية من المقابر القديمة والسيرة الذاتية تكريما لهم، من خلال اقتراح مزار الخالدين كامتداد لمشروع ذاكرة المدينة - عاش هنا - حكاية شارع – لحظات، والعمل على مشروع إحياء منزل الأديب محمود عباس العقاد في أسوان بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان مع وضع تصور للمبنى ليكون مركزا تنويري.



ويعمل الجهاز على وضع مقترحات لإعادة صياغة الفضاءات والساحة والميادين العامة في القاهرة والمحافظات ومنها "المرحلة الثاني لمشروع تطوير ميدان الجامع الكبير و المحيط العمراني بمدينة سيوة في مرسى مطروح، المرحل الثانية لمشروع إعادة إحياء قرية القرنة الجديدة – قرية حسن فتحي في الأقصر، تطوير ساحة مسجد الإمام الشافعي، تأهيل ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، تطوير ميدان المحطة (الشهداء) بمدينة الإسكندرية، تطوير ساحة عدد من المساجد بمحافظة الإسكندرية.

وضمن برنامج تنمية الموهوبين والمبدعين، نظم الجهاز مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي بالقاهرة ومُدن العالم الإسلامي احتفالا بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الاسلامي بالتعاون مع منظمة "الإيسيسكو"، وأطلق مسابقة اختيار العمل الممثل لمصر بمعرض بينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته 18، جاء هذا العام بعنوان The Laboratory of the Future أو معمل المستقبل، وفاز به فريق مكون من فريق العمل الفائز الدكتور أحمد سامي عبد الرحمن، الدكتورة غادة فاروق حسن الدكتورة روزا مارينا تورناتورا، أوتافيو سالفاتور اماروو المهندس معتز سمير حسن، كما تم إطلاق مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية التراثية للوصول إلى أفضل تصميم 14 كشك للكتب وغيرها من الأنشطة تقدم لها 174 مشروعا، وأطلق الجهاز تحت رعايـة رئيـس مجلس الوزراء ووزارة الثقافة تصميم الميادين وعناصر فرش الطرق والفراغات المفتوحة بالمدن الرئيسية وعواصم محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك للحصول على أفكار مبتكـرة لتصميم وصياغة الرؤية الجمالية لبعض من ميادين محافظات الجمهورية؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.



ويستكمل الجهاز إعداد الأرشيف القومي للمباني و المنشئات ذات الطابع المعماري المتميز، وذلك لأهميتها ي جمع وإدخال ومعالجة وتحليل المعلومات المكانية وربطها بالبيانات الوصفية حيث تم حصر 7057 عقارا في 23 محافظة وجاري العمل على حصر باقي المحافظات، إلى جانب استكمال أعمال التوثيق المعماري ثلاثي الأبعاد للمباني التراثية.



كما يعمل الجهاز على مشروع رفع الصورة البصرية للمناطق التراثية ومنها المرحلة الأولى لرفع كفاءة شارع فؤاد بالإسكندرية، وضع تصور لقرية حسن فتحي بباريس في محافظة الوادي الجديد التي تقع على مساحة 70 فدانا، كما تم الانتهاء هذا العام من 200 لوحة موزعين علي محافظتي القاهرة بأحياء "الزمالك، مصر الجديدة، بولاق أبو العلا" وجاري العمل على إعداد 200 لوحة لأحياء "الزيتون، حي القبة، عابدين، العمرانية"، وفي مشروع عاش هنا وصل عدد الشخصيات التي وثق لها المشروع منذ انطلاقه إلى 965 شخصية، أما مشروع حكاية شارع تم الانتهاء من تنفيذ 265 لوحة مقسمة علي (55 محافظة الإسكندرية - 50 محافظة الجيزة - 160 محافظة القاهرة) ويستهدف المشروع تنفيذ 50 لوحة في المرحلة السادسة بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد.



وفيما يخص قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، فقد أقام هذا العام بمراكز الإبداع التابعة له، 345 ندوة وصالونا ثقافية ناقشوا العديد من القضايا التي تسهم في تعزيز القيم الإيجابية والمحافظ على الهوية المصرية ومكافحة التطرف الفكري، ووصل عدد المستفيدين منها قرابة 20 ألف مواطن، كما تم تقديم 483 عرضا مسرحيا وفنيا استفاد منه أكثر من 35 ألف مشاهد تنوعت العروض ما بين الحفلات الفنية للفرق الموسيقية والعروض المسرحية للكبار والصغار إلى جانب العروض السينمائية، فيما قدم مركزي الحرية للإبداع وجمال عبد الناصر بالإسكندرية عددًا من الأنشطة الثقافية المتنوعة على مدار العام وبلغ عددها 478 فعالية بإجمالي حضور قرابة 24 ألف مستفيد.



كما عمل الصندوق على اكتشاف ودعم الموهوبين من الشباب ممن خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والتي بلغ عددها 470 دورة استفاد منها أكثر قرابة 14 ألف شاب في مجالات "الفن التشكيلي، الغناء العربي والموسيقى، العزف على العود، تصنيع العرائس، فنون المسرح والتمثيل، الإنشاد الديني، كتابة القصة، موزاييك فسيفساء"، إضافة إلى تنظيم العديد من المسابقات الأدبية والفنية منها "مسابقة المكعبات الذهبية، المواهب الذهبية،الصوت الذهبي"، وفي إطار برامج دمج ذوي القدرات الخاصة نظم القطاع 52 نشاطًا تنوع بين الورش والعروض الفنية والموسيقى وندوات ثقافية والورش التدريبية استفاد منها 1577 فردا.



وقدم القطاع دعمًا لعدد كبير من المكتبات العامة ومكتبات الجامعات وقصور الثقافة، ومكتبات مراكز الشباب، ومكتبات مدارس عدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظات، بإجمالي عدد كتب 19246 كتاب، وشارك القطاع في 12 معرضًا داخليًا للكتاب بالقاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، جنوب سيناء.



كما نظم قطاع الصندوق عدد من المهرجانات والملتقيات الدُولية تحقيقا للريادة الثقافة المصرية منها "الدورة 27 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي، الدور 14 من ملتقى القاهرة الدُولي للرسوم المتحركة".



وفي مجال حفظ وصون الفنون التراثية نظم القطاع 133 حفلا فنيا لفرق الفنون الشعبية والتراثية، إلى جانب إقامة ورش عمل أسبوعية لتدريب الأطفال وذوي القدرات على فنون الأراجوز ببيت السحيمي، وشارك مركز الحرف بالفسطاط في العديد من المعارض المتخصصة الداخلية والخارجية.



أما قطاع شئون الإنتاج الثقافي، فقد نظم عبر البيوت والمراكز التابعة له، مجموعة من الفعاليات المتنوعة، حيث نظمت رئاسة القطاع 12 احتفالية وأمسية فنية للاحتفاء بالأحداث والرموز الوطنية، 15 ليلة رمضانية النسخة السابعة من البرنامج الرمضاني "هل هلالك"، 15 ليلة فنية ضمن برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي"، إلى جانب تنظيم عدد من الاحتفاليات الفنية، والتي استهدفت الاحتفاء بالأحداث الوطنية لتعميق مفاهيم الانتماء: "ذكرى حرب أكتوبر 1973م، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو، و7 أمسيات شهرية تعمل على التعريف برموز ومناسبات الوطن ضمن فعاليات "بهجة الروح"، كما نظمت رئاسة القطاع الدورة السادسة من "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، لاكتشاف المواهب وتعميق الولاء للوطن.



وتنوعت فعاليات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ما بين الإصدارات المتخصصة، والحفلات الفنية الغنائية، والندوات والدراسات التفاعلية، إلى جانب توثيق العروض المسرحية، وإنتاج أفلام تسجيلية، افتتاح متحف "رموز ورواد الفن المصري"، الذي يوثق تاريخ رموز الفن المصري، 7 إصدارات في مجال المطبوعات والنشر المسرحي، ونظم 7 فعاليات فنية و5 من الندوات والدراسات النقدية التفاعلية لمناقشة العديد من الأعمال المسرحية إنتاج المركز، وقام المركز بتوثيق 12عرضًا مسرحيًا من إنتاج البيت الفني للمسرح، وقدم المركز 5 عروض مسرحية على مسارح الوزارة، وقام المركز بإعداد وإنتاج 13 فيلما ما بين "تسجيلي- وثائقي" بالمناسبات الثقافية.



وقام البيت الفني للمسرح بإنتاج 19 عرضاً مسرحياً جديداً خلال عام 2023 حققت نجاحاً كبيراً على المستويين النقدي والجماهيري، وشهدت بعض العروض لافتة "كامل العدد" نظراً لتميزها وقدرتها على جذب الجمهور، وهي: "حلمك علينا" عرض تخرج الدفعة الثالثة من ورشة "ابدأ حلمك" من إنتاج مسرح الشباب، "الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "بعد آخر رصاصة" إنتاج مسرح الغد، "بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكي" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، "سيب نفسك" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "ياسين وبهية" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي، "مغامرات جيمو" إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، "ستوكمان" إنتاج فرقة مسرح الغد، "باب عشق" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "قبل الخروج" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "طيب وأمير" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، "توتة توتة" أول عروض مبادرة "ولد هنا" إنتاج فرقة المواجهة والتجوال، "يوم عاصم جدا" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، "نور فى عالم البحور" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال،"النقطة العميا"إنتاج فرقة مسرح الغد.



وأقام البيت الفني للمسرح 166 ليلة عرض مسرحي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالمناطق الأكثر احتياجا إلى المد الثقافي والفني بأعماق قرى مصر ونجوعها، من خلال فرقة مسرح المواجهة والتجوال، في: "قنا- العريش- دمياط- الغربية- السويس- الغربية- الدقهلية- أسيوط- المنيا- الوادي الجديد- الفيوم- سوهاج- حلايب وشلاتين- جنوب سيناء- شمال سيناء- بني سويف- بورسعيد".



كما أقام المركز القومي للسينما مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الدورة الـ24، وعلى صعيد العروض السينمائية والندوات المتخصصة، تم إقامة 42 عرضا سينمائيا بمركز الثقافة السينمائية، نادي سينما أوبرا دمنهور، نادي السينما المستقلة بالهناجر، ونادي سينما أوبرا الإسكندرية، وعقب كل فيلم تم إقامة ندوة لمناقشة الفيلم، بواقع 42 ندوة نقدية لمناقشة العروض السينمائية، كما شارك المركز بمجموعة من الأفلام، في 16 مهرجانًا دوليًا: "نيبال، بيروت، جرش، كوريا الجنوبية، المجر، البرتغال، الأكوادور، تونس، المكسيك، صربيا، كوبا، ألبانيا، المغرب"، وقام المركز بتنظيم 4 ورش فنية، لذوي القدرات الخاصة "ورش رسم كاريكاتير– و ورشة حكي للأطفال"، وورشة الصحافة المرئية.



كما قام المركز بتنفيذ 3 أفلام تسجيلية وتحريك، وهي: فيلم (بليغ .. عاشق النغم) إخراج حسين بكر، فيلم (المعهد العالي للسينما) إخراج محمود سالم،فيلم (بعد نظر) إخراج رانية محمود، كما قام المركز ترميم 4 أفلام لعرضهم بمهرجان الإسماعيلية الدولي بالدورة الرابعة والعشرين وهي:(وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم- مقدمة حامد سعيد- الخروج من الظل- أوان البحر).



وقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية 160 حفلًا فنيًا من خلال فرقه الفنية مجموعة من العروض الفنية، بواقع 49 حفلاً لفرقة رضا للفنون الشعبية، 39 حفلًا للفرقة القومية للفنون الشعبية، 72 حفلًا للفرقة القومية للموسيقى الشعبية، بالعديد من المناسبات بالتعاون مع قطاعات الوزارة، والمؤسسات المعنية.



وقام مركز الهناجر للفنون بإنتاج 4 عروض مسرحية، هي: العرض المسرحي "حاول تفتكرنى"، "قرب.. قرب"، "أنوف حمراء" ، كما استضاف مسرح مركز الهناجر للفنون قرابة 52 عرضًا مسرحيًا ضمن عدد من المهرجانات والملتقيات المتنوعة، وأقام "ملتقى الهناجر الثقافي" 12 ملتقى احتفاءً بالأحداث والمناسبات الثقافية الوطنية بصفة شهرية، كما استضافت قاعة آدم حنين للمعارض بمركز الهناجر، العديد من المعارض التشكيلية على مدار العام.



أما المجلس الأعلى للثقافة، فقد اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيس المجلس قائمة الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، التقديرية، النيل والتفوق، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس، كما تم تكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة وتم الإعلان عن فتح باب التقدم للدورة الرابعة، هذا إلى جانب تنظيم العديد من الندوات والموائد المستديرة عن القضية الفلسطينية بهدف تعريف الأجيال الجديدة بحقيقة القضية وبدور مصر في دعم الشعب الفلسطيني.



وفيما يخص الترجمة، فقد أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي 113 عنوانًا مترجما خلال العام منها الجزء الخامس من القاموس الموسوعي في العلوم النفيس، موسوعة علم الاجتماع، مغامرة المنهج، التدين والحراك في مصر، مقدمة في التصوف المسيحي، الاستشراق هيمنة مستمرة، مقدمة في الأناجيل الثلاثة، الكتاب البري" وغيرهم من الموضوعات التي تناقش وتطرح كافة القضايا المشكلات.



وأطلق المركز 12 نسخة من مسابقة كشاف المترجمين في الجامعات والمحافظات والتي تهدف إلى اكتشاف ودعم جيل كدين من المترجمين في كافة مجالات الآداب والفنون، كما منح 5 جوائز في الترجمة وهي "جابر عصفور في مجال الآداب والدراسات النقدية "الدورة الثانية"، جمال حمدان في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية "الدورة الثانية"، سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم "الدورة الثانية"، ثروة عكاشة لترجمة الفنون من العربية وإليها "الدورة الثانية"، الترجمة للشباب "الدورة الثانية".



وقدم المركز 100 فعالية ثقافية وفكرية خلال العام تنوعت بين الندوات وعروض الكتب إلى جانب حفلات توقيع الإصدارات والاحتفال بشباب ورواد المترجمين، وأهدى المركز إصداراته إلى 43 حكومية ومؤسسة أهلية وجامعات مصرية والمكتبات العام والسفارات المراكز الثقافية في الداخل والخارج، وشارك المركز بإصدارته في 10 معارض للكتب داخلية وخارجية



وشهدت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت خلال العام عددا من الإنجازات ففي مجال رقمنة الوثائق تم الانتهاء من تصوير نحو 38 ألف لقطة، و مراجعة 500 ألف لقطة، وتحويل 4007 أسطوانة موسيقية إلى ملفات رقمية، ورقمنة من الميكروفيلم نحو 4800 عنوان دورية بعدد لقطات 960 ألف لقطة، ورقمنة 2000 كتاب، و 12 ألف مجلد و900 مخطوط.



وأقامت الدار 430 فعالية في بمقرها والمكتبات الفرعية التابع لها ومركز توثيق وبحوث أدب الطفل، وتنوعت تلك الفعاليات ما بين ورش عمل ومسابقات ثقافية وملتقيات منها "الاحتفال بمئوية سيد درويش، الانتهاء من ترميم المصحف الحجازي النادر الذي يعود عمره إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول، إطلاق مشروع "الجمهورية الجديدة وتوثيق نصر أكتوبر" كما نظمت 86 فعالية متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة.



وطبعت الدار خلال العام 40 عنوانًا من الكتب التراثية والتاريخية من خلال مراكزها العلمية المتخصصة مثل مركز تحقيق التراث ومركز تاريخ مصر المعاصر ومركز توثيق وبحوث أدب الطفل. ومن بين أهم العناوين التي أصدرتها الدار: العقاد الذي لا يعرفه الكثيرون، الحسن بن الهيثم "جزئين"، أيام العرب في الجاهلية، كامل الكيلاني، دار الكتب المصرية 1870-2020 ، محمد علي وعصره، صحافة تيار اليسار في مصر خلال ربع قرن، البرلمان المصري في الصحافة المصرية (ببليوجرافيا)، ومعجم المصطلحات الصيدلانية.



وشاركت في 18 معرضا داخليا ودوليا من بينها "القاهرة الدولي للكتاب، ملتقى القاهرة الدولي السابع للتراث الثقافي، أكاديمية ناصر العسكرية، المنصورة للكتاب، بورسعيد للكتاب، بالإضافة إلى افتتاح منفذ بيع لإصدارات الدار بنادي الزهور الرياضي بالتجمع الخامس.الرياض الدولي للكتاب، الشارقة الدولي للكتاب، عمان الدولي للكتاب. كما شاركت الدار في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمكتبات IFLA وكونجرس المجلس الدولي للأرشيف بدولة الإمارات العربية المتحدة.



كما منحت الدار خلال العام 22473 رقم إيداع لدور النشر المختلفة، واستقبلت قاعاتها نحو 18 ألف زائر، تم الاطلاع على 30 ألف مقتني، واستقبلت دار الوثائق نحو 6 آلاف مستفيد وتم تصوير 10 آلاف لقطة عادية و 2100 لقطة ميكروفيلم.



وفي مجال الترميم، تم الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكر الذي يعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول، إضافة إلى جهود الترميم اليدوي حيث تم ترميم 200 مطبوع و 1000 ورقة مخطوطة، بينما أنجزت جهود الترميم الآلي 220 مطبوع، وعلى صعيد ترميم الرق تم تدعيم 160 صحيفة وترميم 200 من الصحائف، وتم الترميم اليدوي لـ 20 ألف وثيقة والترميم الآلي لنحو 4 آلاف وثيقة، وترميم 130 خريطة بين متوسطة وشديدة التهالك.



وبمناسبة الاحتفال بمرور مائتي عام علي اكتشاف حجر رشيد وفك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، نظمت الأكاديمية المصرية للفنون بروما مؤتمرا علميا عن علم المصريات والحضارة المصرية القديمة بمشاركة 8 أساتذة إيطاليين من أهم الجامعات والمراكز البحثية الإيطالية، إلى جانب تكريم عدد من الأثريين الإيطاليين الذين شاركوا في البعثات الخاصة بالتنقيب والحفائر بالمواقع الأثرية المختلفة بمصر وكذا الأساتذة والباحثين الذين لهم دراسات متميزة متعلقة بعلم المصريات، كما تناول المرأة في مصر القديمة وأّهم الملكات اللاتي أثرن في التاريخ المصرية، وتنظيم معرض فني للفنان الإيطالي لويجي بالارين بعنوان "مصر... الحياة فيما وراء الحياة، كما احتفلت الأكاديمية باليوم العالمي للتراث بإقامة معرض للحرف التقليدية والتراثية مثل الخزف والبردي والزجاج المموه بالمينا والمذهب، المعادن المشغولة، الحلي التراثية، الجلود، الأخشاب، السجاد، بالإضافة إلى الأزياء الشعبية المصرية، وتقديم بعض الأكلات والمشروبات التقليدية المصرية والتي تمثل جزءا أساسيا من التراث الثقافي غير المادي للشعوب، وعرض فيديو عن الـ 7 مواقع الأثرية المصرية المسجلة علي قائمة التراث المادي لليونسكو، وفيديو آخر عن 7 عناصر المسجلة على القائمة التمثيلية وقائمة الصون العاجل للتراث الغير مادي لليونسكو.



كما نظمت الأكاديمية مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، افتتاح الجناح المصري المشارك ببينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته الـ 19 ، المشاركة في برنامج مؤسسة Open House، وذكري دخول العائلة المقدسة لمصر في الأول من يونيه وذلك للترويج لمسار العائلة المقدسة بالتزامن مع نجاح الدولة المصرية في إدراج وتسجيل ملف "الاحتفالات الشعبية المصاحبة لرحلة دخول العائلة المقدسة إلي مصر"، علي القائمة التمثيلية للتراث غير المادي لليونسكو في نوفمبر الماضي، الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، الاحتفاء بالذكري الخمسون لانتصارات حرب أكتوبر المجيد، اليوم العالمي للطفولة والذي يتم الاحتفاء به في شهر نوفمبر من كل عام، اليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر.



وعلى مدار العام استقبلت الأكاديمية أطفال المدارس الإيطالية والدولية وكذلك الأسر والأفراد لزيارة المعرض الدائم لمستنسخات مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.



وفيما يخص أكاديمية الفنون، فقد نظمت 149 فعالية فنية وثقافية وأنشطة طلابية متنوعة بين الورش والمهرجانات والحفلات الفنية والعروض المسرحية للطلاب، وعدد من الزيارات المتبادلة وبروتوكولات التعاون بين الأكاديمية والجامعات والأكاديميات المختلفة بهدف إثراء التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب المشترك والاستشارات والأنشطة الطلابية وتوظيف الخبرات الإدارية في دعم جودة العملية التعليمية.



كما شاركت الأكاديمية في عدد من الفعاليات الدولية بهدف اكتساب وتبادل الخبرات حيث شارك المعهد العالي للفنون المسرحية في الأولمبياد العالمي للمسرح بالعاصمة المجرية بودابست،وحصد المعهد العالي للباليه الجوائز الثلاثة الأولى في مسابقه dance world cup والتي أقيمت في مصر للمرة الأولى، حيث تم تأهيل كل الطلاب المشاركين للسفر إلى البرتغال للمشاركة في النهائيات، ونظمت المؤتمر الدولي العلمي السادس للفنون الإفريقية بعنوان "الفنون المصرية وتأصيل مفهوم الانتماء الوطني" من خلال منصة الأكاديمية بمشاركة 16 دولة، وشارك فيلم "الترعة" للمعهد العالي للسينما في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 76"، واستقبلت الأكاديمية وفد رسمي من دولة كوت ديفوار في إطار نشاط دولة " كوت ديفوار" في معرفة واستكشاف التجربة المصرية في التكنولوجيا التطبيقية التي تقدمها أكاديمية الفنون.