عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة وليلة حمراء| تفاصيل مرعبة في واقعة دليفري المطرية

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس عاطل لاتهامه قتل عامل دليفرى لسرقته بعد استدراجه منتحلاً صفة فتاة بزعم قضاء ليلة حمراء فى منطقة المطرية . 

بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي.. تفاصيل

قرار عاجل بشأن طلب رد المحكمة المقدم من مدير حملة أحمد طنطاوي

تمكن رجال المباحث، من القبض على عاطل قتل عامل دليفرى لسرقته بعد استدراجه منتحلاً صفة فتاة بزعم قضاء ليلة حمراء فى منطقة المطرية .


تلقت غرفة النجدة، بلاغاً  يفيد بوقوع جريمة قتل عامل دليفري داخل شقة عاطل في المطرية وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب “ م.أ”به طعنتين بالجسد وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات .

وكشفت التحريات بان المتهم استدرج الضحية عن طرق إيهامه بأنه فتاه  عبر إرسال رسائل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لإغرائه بإقامة علاقة محرمة، وبالفعل اتفقا على أن يحضر إليه داخل شقته لقضاء ليلة حمراء وعندما ذهب عامل الدليفري ذهب  إلى منطقة المطرية، وهناك تفاجأ بأنه من كان يرسله له الرسائل شاب، ليخطط لاستراجه وسرقته، فوقعت بينهما مشاجرة فأقدم العاطل على طعن الشاب بطعتين في جسده بسلاح أبيض مطواة فلقي مصرعه في الحال وتم نقله إلى المستشفى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

شادي محمد يتغزل في نجم الأهلي: «اللي بيعمله ميقدرش حد يعمله»

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

الأهلي يرفض إرسال لاعبيه إلى معسكر منتخب مصر.. تفاصيل

نادٍ ألماني كبير يفاوض نجم الأهلي .. واللاعب يطلب الرحيل عن الفريق

موضوعات متعلقة

بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي.. تفاصيل

قرار عاجل بشأن طلب رد المحكمة المقدم من مدير حملة أحمد طنطاوي

حيثيات براءة عبد المنعم سعيد في قضية «هدايا الأهرام»| ماذا قالت المحكمة؟

فصل قضائي جديد في دعوى إثبات نسب طفل لاعب الزمالك السابق

بعد قليل.. بدء محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة بالتجمع الأول

قرار عاجل في اتهام عامل التوصيل بالاعتداء على صغيرة مدينة نصر

خلافات مع أسرته.. الإعدام شنقا للمتهمة بإنهاء حياة رضيع في أكتوبر

اعتدى على شقيقة زوجته.. الإعدام شنقا لطبيب التجميل في أكتوبر

ترشيحاتنا

مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة تباع بهذا السعر

لابيد: حكومة إسرائيلية تضم 22 أو 33 متطرفا ليس لها الحق في الوجود

التعليم تعلن إجراءات إعادة التدريبات للدفعة الأولى بـ«مسابقة 30 ألف معلم»

كنز طبيعي| شجرة نادرة في حديقة حيوان الجيزة تقود لاكتشاف يقي من مرض العصر.. تفاصيل

ينطلق اليوم في 50 سينما.. خريطة عرض فيلم السرب

كلاسيكو الكرة المصرية| هيمنة أهلاوية ضد الدراويش وبيرسي تاو سفاح المواجهات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيكو الكرة المصرية| هيمنة أهلاوية ضد الدراويش وبيرسي تاو سفاح المواجهات

طرق حماية الشفاه من التشقق.. تعرفي عليها

سمعنا الخبر.. انتقادات حادة للثنائي ريم وبربري بعد ردهما على الطلاق بفيديو رقص

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

فيديو

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ