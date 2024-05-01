فتاة وليلة حمراء| تفاصيل مرعبة في واقعة دليفري المطرية

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس عاطل لاتهامه قتل عامل دليفرى لسرقته بعد استدراجه منتحلاً صفة فتاة بزعم قضاء ليلة حمراء فى منطقة المطرية .

تمكن رجال المباحث، من القبض على عاطل قتل عامل دليفرى لسرقته بعد استدراجه منتحلاً صفة فتاة بزعم قضاء ليلة حمراء فى منطقة المطرية .



تلقت غرفة النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع جريمة قتل عامل دليفري داخل شقة عاطل في المطرية وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب “ م.أ”به طعنتين بالجسد وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات .

وكشفت التحريات بان المتهم استدرج الضحية عن طرق إيهامه بأنه فتاه عبر إرسال رسائل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لإغرائه بإقامة علاقة محرمة، وبالفعل اتفقا على أن يحضر إليه داخل شقته لقضاء ليلة حمراء وعندما ذهب عامل الدليفري ذهب إلى منطقة المطرية، وهناك تفاجأ بأنه من كان يرسله له الرسائل شاب، ليخطط لاستراجه وسرقته، فوقعت بينهما مشاجرة فأقدم العاطل على طعن الشاب بطعتين في جسده بسلاح أبيض مطواة فلقي مصرعه في الحال وتم نقله إلى المستشفى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.