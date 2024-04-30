قرار عاجل بشأن طلب رد المحكمة المقدم من مدير حملة أحمد طنطاوي

قررت محكمة الاستئناف رفض طلب رد هيئة المحكمة المقدم من محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد طنطاوي الانتخابية، في الاستئناف على الحكم الصادر ضده بتهمة “التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية” وقضت بتغريمه 4 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس أحمد طنطاوي سنة مع الإيقاف، وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي، ومعاقبة باقي المتهمين في القضية بالحبس سنة مع النفاذ؛ وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات، دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.