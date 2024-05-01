عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي.. تفاصيل

صدى البلد

قال الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، إن محمد مرسي في الفترة الأخيرة من حياته كان مريضا و عنده سكر.

وأضاف، فودة، في بث مباشر على صدى البلد، أن محمد مرسي كان مريضا أيضا بمرض ورم في الدماغ، مضيفا، أن وفاة مرسي لا يوجد بها تشكيك.


وأوضح، فودة، أن وفاة مرسي داخل المحكمة أثناء نظر محاكمته أكبر دليل على عدم وجود شبهة في وفاته.

وكان أجرى صدى البلد حوارا مع الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق تحدث خلالها عن حدود مصر وثرواتها الطبيعية، فضلا عن القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.

 

أيمن فودة محمد مرسي ورم في الدم حدود مصر أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

موضوعات متعلقة

قرار عاجل بشأن طلب رد المحكمة المقدم من مدير حملة أحمد طنطاوي

حيثيات براءة عبد المنعم سعيد في قضية «هدايا الأهرام»| ماذا قالت المحكمة؟

فصل قضائي جديد في دعوى إثبات نسب طفل لاعب الزمالك السابق

بعد قليل.. بدء محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة بالتجمع الأول

قرار عاجل في اتهام عامل التوصيل بالاعتداء على صغيرة مدينة نصر

خلافات مع أسرته.. الإعدام شنقا للمتهمة بإنهاء حياة رضيع في أكتوبر

اعتدى على شقيقة زوجته.. الإعدام شنقا لطبيب التجميل في أكتوبر

قرار عاجل بشأن المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

ترشيحاتنا

هل التدخين يُبطل الوضوء؟ .. أستاذ بجامعة الأزهر يرد بمفاجأة

حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء .. دار الإفتاء ترد

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

مَنْ يُصلّي إمامًا بالناس العَالِم أم الحَافظ؟.. أمر يختلف عليه الناس

بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي.. تفاصيل

تأجل الحسم| التعادل 2-2 يحسم مواجهة بايرن ميونيخ وريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار مش هتصدقها وإمكانيات خارقة..شركة HMD تطلق هواتف نوكيا 215 و225 و235

جوائز المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة لجين عمران الأخيرة

بفستان سواريه.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

أمطار في عز الحر.. الأرصاد تحذر هذه المناطق من الطقس

أنت محبوبي.. بتول بني تطرح أحدث أغنياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ