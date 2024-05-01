بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي.. تفاصيل

قال الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، إن محمد مرسي في الفترة الأخيرة من حياته كان مريضا و عنده سكر.

وأضاف، فودة، في بث مباشر على صدى البلد، أن محمد مرسي كان مريضا أيضا بمرض ورم في الدماغ، مضيفا، أن وفاة مرسي لا يوجد بها تشكيك.



وأوضح، فودة، أن وفاة مرسي داخل المحكمة أثناء نظر محاكمته أكبر دليل على عدم وجود شبهة في وفاته.

وكان أجرى صدى البلد حوارا مع الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق تحدث خلالها عن حدود مصر وثرواتها الطبيعية، فضلا عن القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.