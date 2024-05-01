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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف عبري.. المنظومة الأمريكية فشلت في صد صواريخ إيران الباليستية

صواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية

كشفت وسائل إعلام عبرية تابعة للجيش الإسرائيلي فشل قدرات الاعتراض الأمريكية على صد بعض صواريخ إيران.

وذكرت التقارير العبرية أن المنظومة الأمريكية فشلت لحد كبير في اعتراض صواريخ إيران الباليستية في الهجوم على إسرائيل خلال  منتصف الشهر  الماضي.

وتم اكتشاف أجزاء صاروخية إيرانية في محيط إسرائيل، وبعضها ليس هو الذي تم إسقاطه مؤخراً.

ونجحت رؤوس إيران الحربية القابلة للفصل في ضرب أهدافها بعد انفصالها عن قاذفاتها (أو معززاتها). 

ويقوم الجيش الإسرائيلي الآن بجمع الحطام ويخطط لدراسة الصواريخ الباليستية للتعرف على تكنولوجيا الدفاع في طهران.

وأشار تقرير  في صحيفة “ جيروزاليم بوست” إلى أن بقايا صاروخ في الصحراء “سليمة تقريبا”، ما يدعم الاستنتاج القائل بأنه لم يتم ضربه بصواريخ مضادة للطائرات.
 

جيش الإسرائيلي قدرات الاعتراض الأمريكية ايران

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