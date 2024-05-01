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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

محمد رضوان
محمد رضوان

كشف الفنان محمد رضوان عن طريقة تقديمه لدور مهران فى مسلسل "ب 100 راجل" والذى عرض فى رمضان الماضى.

وقال محمد رضوان فى ندوة صدى البلد: سعيد بردود الفعل التى تلقيتها عن دورى فى المسلسل خاصة أنه دور مغرى لأى ممثل ويجذبه لتقديمه.

وأضاف محمد رضوان : شخصية مهران مليئة بالتناقضات هو زعيم مافيا يتمتع بقوة كبيرة ولكن فى نفس الوقت لديه لحظات ضعف مثل المشاهد التى جمعته مع حبيبته دودى.

وكشف محمد رضوان عن مشاهد الصعبة والماسترسين موضحا أن مشهد تعزيب مهران لدودى من المشاهد الصعبة لانه يحبها ولكنه تعرض الى جرح نتيجة خيانته له وكذلك مشهد تعذيب غالية أو سمية الخشاب له ونزول بير عميق.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.

الفنان محمد رضوان بـ 100 راجل سمية الخشاب محمود عبد المغني مسلسل بـ 100 راجل محمد رضوان

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محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

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