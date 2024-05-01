طبيب عظام يعالج زرافة ورد فعل غريب منها| شاهد

قامت زرافة بعناق ولعق معالج يدوي بعد أن أجرى لها تقويمًا لعظام رقبتها، وذلم بعد أن عانت لفترة طويلة من عدم القدرة على مضغ الطعام.

رد فعل غريب من الزرافة جيري بعدما قام طبيب العظام بعلاج ألم رقبتها

وتم استدعاء دكتور جورين وايتلي لأن الزرافة "جيري" التي تملكها مزرعة خاصة كانت تعاني من مشكلة في المضغ.

لذا تدخل الدكتور وايتلي محاولاً تقويم عظام رقبة جيري، وعبر القيام ببعض الحركات لرقبتها استعادت الزرافة قدرتها على الحركة والمضغ بشكل طبيعي.

وعبرت الزرافة جيري على امتنانها للطبيب عبر المسح برأسها على رأسه ووجهه، كنوع من رد الجميل والشكر عما فعله لها وعلاجها مما كانت تعانيه.

وقال الدكتور وايتلي، أن المشككون لا يعترفون بعلاج تقويم العظام، وبقولوم بأن ليس له أي أساس علمي، وأنه لا يوجد دليل على أنه يجدي على البشر أو الحيوانات.

لكن الدكتور وايتلي استدل بالزرافة جيري، قائلا “ إن مضغ الزرافة تحسن بعد تقويم عظام رقبتها وتعديل الإلتواء التي كانت تعاني منه ”.

رد فعل الزرافة جيري بعدما قام طبيب العظام بعلاج ألم رقبتها