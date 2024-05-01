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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من المطبخ التايلندي.. طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالفطر

طريقة عمل بيكاتا
طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالفطر  

تعتبر طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالفطر، هي من وصفات الأكل السريعة والتي يشتهر بها المطبخ التايلندي ، ويمكن تحضيرها في خطوات بسيطة وتقديمها بالعزومات بسبب طعمها الشهي.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالفطر، وهي من الاكلات التايلاندية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 اشخاص، وإليكم الوضفة بالتفصيل في الشطور التالية..

 

طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالفطر

 

طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالفطر

 

مقادير طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالفطر :

1 فلفل أحمر

1 فلفل أخضر

1 فلفل أصفر

3 قطع صدور دجاج

كوب فطر

1 بصل

½ كوب زيتون أسود

¾ كوب كريمة طبخ

¼ كوب زيت نباتي

2 ورق غار

2 فص ثوم ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة أوريغانو

ملعقة صغيرة زعتر

½ ملعقة صغيرة زنجبيل

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

 

طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالفطر :

_ نقطّع البصل، الفلفل الأخضر والألوان، الدجاج، الثوم والفطر.

_ نتبّل الدجاج بالزعتر، الأوريغانو، الزنجبيل وملعقتين زيت.

_ نترك الدجاج بالتتبيلة لمدة ساعة.

_ في مقلاة على النار نسخّن ملعقتين زيت، ثم يضاف الدجاج، ونتركه حتى ينضج بالكامل.

_ نرفع الدجاج من المقلاة وفي نفس المقلاة، ونضع الثوم والبصل.

_ بعد أن يذبلوا يضاف الفطر ونقلّب، ثم الفلفل الألوان، الزيتون، الملح، الفلفل الأسود وورق الغار، ثم يضاف الدجاج ونقوم بالتقليب.

_ تضاف الكريمة، ونقوم بالتحريك ثم نتركهم على النار لمدة 5 دقائق، ويصبح الطبق جاهز للتقديم.

_ نقدّم بيكاتا الدجاج بالمشروم مع الأرز أو الباستا على حسب الرغبة.

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