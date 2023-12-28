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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آي صاغة: تراجع الذهب 200 جنيه يؤكد شبهة التلاعب في الأسعار تحت غطاء الطلب الوهمي

سعيد إمبابي
سعيد إمبابي

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية عند مستويات تقترب من 2100 دولار، بفعل تراجع للدولار وعائدات السندات الأمريكية، وسط تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة نحو 3 مرات خلال العام المقبل.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 200 جنيه منذ ارتفاعها خلال تعاملات يوم الإثنين الماضي، ووصول سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى 3350 جنيهًا، تحت غطاء العرض والطلب، يؤكد على وجود شبهة التلاعب في الأسعار،  بجانب الطلب الوهمي، إذ لا يمكن أن يرتفع الطلب ويتراجع بصرة حادة ومفاجئة.

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أضاف، إمبابي، أن سوق الذهب يشهد حالة من الغضب بين التجار والمتعاملين نتيجة الارتفاعات والترجعات الحادة غير المبررة، التي تعرضهم لتكبد خسائر كبيرة.


وأوضح المدير التنفيذي لمنصة " آي صاغة"، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى مستوى 3150 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عند مستوى 2075 دولارًا.


وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2700 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.


وكانت " آي صاغة" قد أعلنت عن تعليق نشر أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، في محاولة للتصدى، للتلاعب في الأسعار، من قبل بعض كبار التجار، وتجاوزها لمستويات غير مسبوقة، في ظل العطلة الرسمية للبورصة العالمية تزامنًا مع احتفلات أعياد الميلاد.

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