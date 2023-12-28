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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستغلة تقنيات تكنولوجية حديثة.. فضح شبكة احتيال استثماري في قطاع الغاز الطبيعي

صدى البلد

تلقت الأسواق المالية إنذارًا بعد كشف “كاسبرسكي” عن عمليات احتيال متطورة تستهدف المستثمرين في قطاع الغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة الرائدة في الأمن الإلكتروني كيف تم استخدام تقنيات التزييف العميق ومقاطع فيديو مزورة لاستدراج ضحايا من المستثمرين عبر تطبيقات محمولة ومنصات ترويجية.

ونصحت الشركة المستثمرين بتوخي الحيطة والحذر، مؤكدةً أهمية الاعتماد على مصادر موثوقة واستخدام حلول أمنية متقدمة للحماية من مثل هذه المخاطر السيبرانية.

يقول ديمتري كالينين، خبير الأمن السيبراني في الشركة: “لا تشكل عمليات الاحتيال في حد ذاتها تحدياً جديداً، إلا أن استخدام مقاطع الفيديو المولدة بالتزييف العميق لقادة عالميين، ونشر التقارير الإخبارية المزيفة بلغات مختلفة، وانتشار استخدام الحملات الإعلانية على نطاق واسع يمثل تحولاً ملحوظاً في الاستراتيجيات الاحتيالية”. 

وأضاف: “على الرغم من أننا واجهنا مثل تلك العمليات من الاحتيال في الماضي، إلا أن دمج التزييف العميق لشخصيات معروفة، والتقارير الإخبارية المزيفة متعددة اللغات، والحملات الترويجية واسعة النطاق يعد تطوراً فريداً ومثيراً للقلق”.

 

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