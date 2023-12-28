المعلق الإماراتي يتغزل في الأهلي أمام فيوتشر

نشر أحمد حسن تعليق المعلق عامر عبد الله علي ماتش الاهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" المعلق عامر عبدالله: 115 مليون مصري بيحبوا الهزار ماعدا النادي الأهلي بيحب الجد فقط".

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، وتشير النتيجة لتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

ونجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة ١٣ من عمر الشوط الأول بعد عرضية من ركنية على معلول.

ونجح الشحات في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ من عمر الشوط الأول بعد صناعة من كهربا.