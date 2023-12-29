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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتظرة يوم وفاتي| إيناس الدغيدي: الرجالة خاينين والمجتمع مش بيحاسبهم.. واللي يحرم الفن ويرجع مشوه فكريا

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي

حلت المخرجة إيناس الدغيدي، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

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إيناس الدغيدي: النجوم العالميين اللي عملوا مشاهد جريئة أكثر شهرة

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إيناس الدغيدي: الموهبة كانت طاغية على أحمد زكي وعرفت أروضه في التصوير

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

إيناس الدغيدي: منتظرة يوم وفاتي ولما أحب حد بقوله إن شاء الله تموت
قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن لديها اعتقادا خاصا بها أن الحياة بعد الموت أريح وأحلى وأنقى وروحانية جدا.

وأضافت إيناس الدغيدي، أنها لا تخاف من الموت وتنتظره ولها نظره روحانية وقدسية في التعامل مع الموت، متابعة: "مش بخاف من الموت خالص ولما أحب حد أقوله إن شاء الله تموت وعندي اعتقاد في الموت غريب واعتقاد أن في حياة بعد الموت أكثر راحة وصفاء".


إيناس الدغيدي: النجوم العالميين اللي عملوا مشاهد جريئة أكثر شهرة
قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن كل النجوم العالميين الذين أدوا مشاهد جريئة لديهم صيت ونجومية أكثر من الذين لم يؤدوا هذه النوعية من المشاهد.

وأضافت: "الجمهور بيحب يدخل السينما ويشاهد هذه المشاهد، متابعة: "الناس بتبقى داخلة عايزة تتفرج على المشاهد دي ومفيش صوت وكله قاعد يركز ويشوف".

وأشارت: "أنا جبت هند صبري ممثلة كويسة في مذكرات مراهقة وعملت مشاهد جريئة وجايه من مجتمع جريء ومكنتش خايفة ودورها اتعرض على ممثلات كثير ورفضوه لكن هي فنانة قدرت الدور وإن في السن ده الدور ده مهم ولو واحدة جاية بس عشان تقلع ومعندهاش امكانيات فنية مش هاخدها".


إيناس الدغيدي: الرجالة خاينين والمجتمع مش بيحاسبهم زي الست
أكدت إيناس الدغيدي، أن 85% من الرجالة خائنين والمجتمع يعطيهم هذا الحق على خلاف المرأة.

وأضافت: "المجتمع يعطي للرجل الحق في الخيانة، مضيفة: "الراجل الخائن في المجتمع مش بيتحاسب حساب عسير مش زي الست، والمجتمع بيعتبره هيرو وبطل والست نفسها بيحبوا الراجل الشقي، وفي بعض الأحيان بيبقى عندها تحدي توقع راجل ولكن قاعدة الخيانة في أغلبية الرجالة".


إيناس الدغيدي: اللي يحرم الفن ويرجع مشوه فكريا..وهذا موقفي من حلا شيحة
تحدثت المخرجة ايناس الدغيدي، عن مهنة الفن، مؤكده أن مهنة الفن صعبة للغاية ولا تتمنى لابنتها أن تعمل في هذا المجال.

وأضافت أنهم يعيشون في تحديات كبيرة ووجع قلب، متابعة: "اللي بيتشغل في الفن هو صعب جدا ومش بيحب أولاده يشتغلوا فيه عشان صعوبته وحساسيته وحكم الناس عليك وبتأخذ مواقف ولم اتمنى بنتي تشتغل في الفن".

 

إيناس الدغيدي: الموهبة كانت طاغية على أحمد زكي وعرفت أروضه في التصوير
قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن الموهبة كانت طاغية على الشكل في الفنان الراحل أحمد زكي، مضيفه: "أحمد كان مش بيحب يأخذ أوردرات، أنا كنت بعرف أروض أحمد زكي وكان جاري وكان عايش وسطنا".

وتابعت إيناس الدغيدي: "كنت مع أحمد زكي قاسية في أحيان كتير مش توجيهات فنية وهو كان بيستوعب ولكن بكون قاسية لما النجم يتدلع وأنا في مرة قلت له أنت مش هنا نجم وأنت واحد زي كل واحد وكنا نتشاكل ونتصالح وهو عشان فنان كان بيخاف على كل حاجة يعملها وعايز يطلع في أحسن حال".

ايناس الدغيدى أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم الحياة بعد الموت القاهرة والناس المخرجة إيناس الدغيدي برنامج حبر سري

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