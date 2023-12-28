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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيناس الدغيدي: الرجالة خاينين والمجتمع مش بيحاسبهم زي الست

ايناس الدغيدي
ايناس الدغيدي

أكدت إيناس الدغيدي، أن 85% من الرجالة خائنين والمجتمع يعطيهم هذا الحق على خلاف المرأة.

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وأضافت ايناس الدغيدي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس،: المجتمع يعطي للرجل الحق في الخيانة، مضيفة: "الراجل الخائن في المجتمع مش بيتحاسب حساب عسير مش زي الست، والمجتمع بيعتبره هيرو وبطل والست نفسها بيحبوا الراجل الشقي، وفي بعض الأحيان بيبقى عندها تحدي توقع راجل ولكن قاعدة الخيانة في أغلبية الرجالة".


وتابعت: "أنا شخصيا أرفض أعيش مع واحد يخوني ولكن في ستات ظروفها صعبة وفي ستات مرتبطة مادية بالراجل ده وفي المقابل بتأخذ حياة هي مش هتقدر تعشها وهي الست اللي تختار وكل واحد حسب طبيعته، واكيد تعرضت للخيانة قبل كده وممكن احس ويكون مش مهتم بيا، والواحد دائما بيحب يكون موجود في خيال الشخص اللى بيحبه".

 

وأشارت: "كل الرجالة خاينة أو 85% من الرجالة خاينين وعندهم حق المجتمع مديهم الفرصة دي وطبع الراجل الخيانة فيه أسرع بكثير من الست والخيانة مش جواز".

ايناس الدغيدى

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