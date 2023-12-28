إيناس الدغيدي: الموهبة كانت طاغية على أحمد زكي وعرفت أروضه في التصوير

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن الموهبة كانت طاغية على الشكل في الفنان الراحل أحمد زكي.

وأضافت إيناس الدغيدي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "أحمد كان مش بيحب يأخذ أوردرات، أنا كنت بعرف أروض أحمد زكي وكان جاري وكان عايش وسطنا".

وتابعت إيناس الدغيدي: "كنت مع أحمد زكي قاسية في أحيان كتير مش توجيهات فنية وهو كان بيستوعب ولكن بكون قاسية لما النجم يتدلع وأنا في مرة قلت له أنت مش هنا نجم وأنت واحد زي كل واحد وكنا نتشاكل ونتصالح وهو عشان فنان كان بيخاف على كل حاجة يعملها وعايز يطلع في أحسن حال".

وأكدت المخرجة ايناس الدغيدي، أن الفنان الراحل أحمد زكي كان موهوب أكثر من أي شخص وهو خرج عن الشكل التقليدي للنجومية، قائلة: "أحمد زكي وكان شبه كل الناس اللي في الشارع وكان فرحان أنه شبه كل الناس وجيله كلهم حلوين ولك هو مختلف وسماره كان جميل".

