قال لي «أنت حمار».. يسري نصر الله يكشف حوارا له مع أحمد زكي

نصح المخرج القدير يسري نصرالله، " الشباب بتأخير الالتحاق بمعهد السينما؛ حتى يعيشوا تجربة الحياة ويستطيعوا بعدها تقديم فن حقيقي.



وأضاف المخرج يسري نصرالله خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أخرجت أول فيلم وعمري 34 سنة، والسينما ليست معادلة رياضية ولكنها إحساس ومتعة.

وأضاف المخرج يسري نصرالله: «أحمد زكي قالي أنت حمار؛ بسبب فيلم مرسيدس".

وأوضح أن البطل كان صاحب وجه أبيض في فيلم "مرسيدس"، وأحمد زكي وجهه أسمر؛ لذا رفضت تمثيله للفيلم، وقال لي: “أنت حمار.. خلي الفيلم في الخزينة زي الدهب.. ولما تبقى مخرج كبير؛ اعمل الفيلم ده.. وقولت له لأ.. أنا هعمله”.