يسري نصرالله: أكثر ما جذبني في يوسف شاهين صدقه وجرأته

قال المخرج يسري نصرالله، إنه التحق بمعهد السينما بعد كلية الاقتصاد ولكنه لم يكمل الدراسة بها".

أضاف المخرج يسري نصرالله خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن معهد السينما كان "مجتمعا مغلقا" مثل المدرسة الألمانية التي درس بها.

كشف المخرج يسري نصرالله خلال اللقاء عن سبب حبه ليوسف شاهين قائلا: فيلم "عودة الابن الضال " سبب حبي ليوسف شاهين فهذا الفيلم شاهدته مرات ومرات بسبب عبقريته الإخراجية.



أضاف المخرج يسري نصرالله: أجريت حوارا مع يوسف شاهين عن فيلم " إسكندرية ليه"، أثناء عملي في جريدة السفير اللبنانية وأكثر ما جذب انتباهي في يوسف شاهين صدقه وجرأته.

قال المخرج يسري نصرالله خلال اللقاء إن عدم فهم أفلام يوسف شاهين أشبة بالنكتة.

أكد المخرج القدير يسري نصرالله أن فيلم "إسكندرية كمان وكمان" كان يحكي السيرة الذاتية ليوسف شاهين.