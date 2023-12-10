بكاء أحمد حلمي.. يسرا تواسي منى زكي وزوجها في عزاء شقيقه

حرصت الفنانة يسرا على مواساة الفنان أحمد حلمي الذي انهار في العزاء، وزوجته منى زكي في عزاء شقيقه الأكبر خالد حلمي منذ قليل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

انهارت شقيقة الفنان أحمد حلمي من البكاء، في عزاء الأخ الأكبر لهما، خالد حلمي، مساء اليوم، في مسجد الشرطة، وحرصت عائلة الراحل على توزيع مصاحف على المعزين؛ إهداء لروحه.

وحضر الفنان أحمد حلمي، إلى المسجد ليتلقى واجب العزاء في شقيقه الأكبر، حيث ظهرت عليه ملامح الحزن والإرهاق برفقة زوجته منى زكي.

وأعلنت عائلة الفنان أحمد حلمي صباح يوم الجمعة الماضي ، وفاة شقيقهم الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت الأسرة إن تشييع الجثمان من مسجد ناصر بالفلل فى مدينة بنها عقب صلاة الجمعة وتتلقى الأسرة العزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية ببنها اليوم.

ونعت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".