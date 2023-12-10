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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انهيار شقيقته وتوزيع مصاحف.. توافد الفنانين على عزاء شقيق أحمد حلمي

أحمد حلمي
أحمد حلمي

انهارت شقيقة الفنان أحمد حلمي من البكاء في عزاء الأخ الأكبر لهما خالد حلمي الذي أقيم مساء اليوم في مسجد الشرطة، وحرصت عائلة الراحل على توزيع مصاحف إهداء لروحه على المعزيين. 

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن أبرزهم ريهام عبد الغفور، ياسمين عبد العزيز، سيد رجب، هشام ماجد، ياسمين عبد العزيز، دنيا عبد العزيز وزوجها. 

 

وحضر الفنان أحمد حلمي، إلى المسجد ليتلقى واجب العزاء في شقيقه الأكبر، حيث ظهرت عليه ملامح الحزن والإرهاق برفقة زوجته منى زكي. 

وأعلنت عائلة الفنان أحمد حلمي صباح يوم الجمعة الماضي ، وفاة شقيقهم الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت الأسرة إن تشييع الجثمان من مسجد ناصر بالفلل فى مدينة بنها عقب صلاة الجمعة وتتلقى الأسرة العزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية ببنها اليوم. 

ونعت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي شقيقها الأكبر علي صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمة الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى الجهاز المركزي للمحاسبات هشام ماجد ريهام عبد الغفور دنيا عبد العزيز وزوجها عائلة الفنان أحمد حلمي

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