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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيناس الدغيدي: النجوم العالميين اللي عملوا مشاهد جريئة أكثر شهرة

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن كل النجوم العالميين الذين أدوا مشاهد جريئة لديهم صيت ونجومية أكثر من الذين لم يؤدوا هذه النوعية من المشاهد.

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وأضافت خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "الجمهور بيحب يدخل السينما ويشاهد هذه المشاهد، متابعة: "الناس بتبقى داخلة عايزة تتفرج على المشاهد دي ومفيش صوت وكله قاعد يركز ويشوف".

 

وأشارت: "أنا جبت هند صبري ممثلة كويسة في مذكرات مراهقة وعملت مشاهد جريئة وجايه من مجتمع جريء ومكنتش خايفة ودورها اتعرض على ممثلات كثير ورفضوه لكن هي فنانة قدرت الدور وإن في السن ده الدور ده مهم ولو واحدة جاية بس عشان تقلع ومعندهاش امكانيات فنية مش هاخدها".


وأوضحت المخرجة إيناس الدغيدي:"المشاهد بيحب اللي ميقدرش يعمله في الحياة يشوفه في السينما والجمهور كده وكلنا كده انفصام في الشخصية".
 

ايناس الدغيدى

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