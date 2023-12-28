إيناس الدغيدي: اللي يحرم الفن ويرجع مشوه فكريا..وهذا موقفي من حلا شيحة

تحدث المخرجة ايناس الدغيدي، عن مهنة الفن، مؤكده أن مهنة الفن صعبة للغاية ولا تتمنى لابنتها أن تعمل في هذا المجال.

وأضافت ايناس الدغيدي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنهم يعيشون في تحديات كبيرة ووجع قلب.



وأوضحت إيناس الدغيدي: "اللي بيتشغل في الفن هو صعب جدا ومش بيحب أولاده يشتغلوا فيه عشان صعوبته وحساسيته وحكم الناس عليك وبتأخذ مواقف ولم اتمنى بنتي تشتغل في الفن".

ورفضت التصريحات التي تحرم الفن قائلة: "الفن مش مهنة سهلة والفن مش حرام واللي بيحاسب عليه ربنا هو اللي يحاسب"، مضيفه: "اللي يتكلم عن التلامس والكلام ده في الفن مخ وعقلية، واللي يحرم الفن ويرجع ناس مشوهة فكريا ومش عارفه عايزة ايه وكل واحد بيختار في الحياة بيبقى عايز ايه والناس تختار وتتحدى وتواجه يا متدخلش الفن من الأساس".

وعن موقفها من المشاركة مع حلا شيحة في عمل فني، ردت: "أهلا وسهلا لو الدور بتاعها في الحدود والمفروض تعيش الحياة كما يجب أن تكون في الفن ولكن متمسكش العصاية من النص، وأنا مش بحب الجراءة ولكن أنا جريئة بطبيعة شخصيتي ومهنتي والدنيا والمهنة اللي خلتني جريئة".