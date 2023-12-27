أخبار الفن: أبطال فيلم «كارت شحن» يحتفلون بالعرض الخاص.. دينا الشربيني ضيفة Sold out مع محمود سعد 10 يناير

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

احتفل صناع فيلم "كارت شحن" بالعرض الخاص أمس الثلاثاء استعدادًا لبدء عرضه تجاريًا اليوم الأربعاء.

وحرص على الحضور الفنان محمد ثروت وزوجته ، الفنان عمرو رمزي، الفنان إسماعيل فرغلي، المنتج محمود صابر .

تحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج sold out مع الإعلامي محمود سعد على مسرح الفلكي بوسط البلد يوم 10 يناير المقبل.

ويتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.



بحضور خالد يوسف .. انطلاق مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية

انطلقت أمس الثلاثاء، الدورة الثالثة لـ«مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية»، حيث شهدت تكريم الموسيقار مودي الإمام، واسم المخرج الراحل أحمد بدرخان، وبرنامج خاص تكريماً للسينما

الفلسطينية.

وحرص على الحضور المخرج خالد يوسف والفنانة هبة عبد الغنى والإعلامية مريم أمين.