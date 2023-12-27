أبطال فيلم «كارت شحن» يحتفلون بالعرض الخاص .. شاهد

احتفل صناع فيلم "كارت شحن" بالعرض الخاص أمس الثلاثاء استعدادًا لبدء عرضه تجاريًا اليوم الأربعاء.

وحرص على الحضور الفنان محمد ثروت وزوجته ، الفنان عمرو رمزي، الفنان إسماعيل فرغلي، المنتج محمود صابر .

العمل من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وعمرو رمزي وإسماعيل فرغلي وسامي مغاوري، ومن إخراج شادي علي، ومن تأليف محمود صابر

ويشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم إسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبد المنعم والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توب والطفلة عليا يونس ونجم الغناء أحمد شيبة وضيفة الشرف الفنانة فرح الزاهد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية شريف الذي يجسدها الفنان محمد ثروت وهو موظف متوسط الحال له اسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليًا «بيومي فؤاد» من خلال التطبيقات الإلكترونية وكروت الشحن لتنتهي الاحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.

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