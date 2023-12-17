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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيومي فؤاد في أول ظهور بعد الأزمة: اللي جاي دودو تاني خالص.. فيديو

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "كارت شحن" الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم الذي يخوض بطولته كل من "بيومي فؤاد ومحمد ثروت"، وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيلم كارت شحن من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 21 من ديسمبر الجاري في دول الخليج والوطن العربي ويوم 27 من الشهر نفسه في دور العرض المصرية، ويعد هذا البرومو الظهور الأول للفنان بيومي فؤاد بعد أزمته الأخيرة

وواصل بيومي فؤاد لزماته المشهورة عنها خلال البرومو وكان من أشهرها «اللي فات دودو واللي جاي دودو تاني خالص».

فيلم كارت شحن من تأليف وإنتاج محمود صابر وإخراج شادي على ويلعب بطولته النجوم محمد ثروت وبيومي فؤاد  ومني جمال وهالة فاخر.

ويشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم اسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبد المنعم والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توب  والطفلة عليا يونس ونجم الغناء أحمد شيبة وضيفة الشرف الفنانة فرح الزاهد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية شريف الذي يجسدها الفنان محمد ثروت وهو موظف متوسط الحال له اسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا (بيومي فؤاد) من خلال التطبيقات الإلكترونية وكروت الشحن لتنتهي الاحداث بنهاية صادمة غير متوقعة. 

 

 

كارت شحن

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