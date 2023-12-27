10 يناير .. دينا الشربيني ضيفة Sold out مع محمود سعد

تحل الفنانة دينا الشربينى ضيفة على برنامج sold out مع الإعلامى محمود سعد على مسرح الفلكى بوسط البلد يوم 10 يناير المقبل.

ويتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

يذكر ان قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، أن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن دينا الشربيني على موعد مع ارتباط عاطفي جديد في 2024، بالإضافة إلى تألق على الساحة الفنية.

العصبية التي سوف تسيطر عليه في 2024

ووجهت نصيحة أثناء استضافتها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc للنجم عمرو دياب بأن عليه الهدوء والابتعاد عن العصبية التي سوف تسيطر عليه في 2024 بناءً على ما أشارت إليه توقعات برجه.

