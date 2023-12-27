بحضور خالد يوسف .. انطلاق مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية

انطلقت أمس الثلاثاء، الدورة الثالثة لـ«مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية»، حيث شهدت تكريم الموسيقار مودي الإمام، واسم المخرج الراحل أحمد بدرخان، وبرنامج خاص تكريماً للسينما

الفلسطينية.

وحرص على الحضور المخرج خالد يوسف والفنانة هبة عبد الغنى والإعلامية مريم أمين.

ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات المهرجان هذا العام

عرض أكثر من 30 فيلما من 20 دولة فرنكوفونية، من بينها أفلام روائية طويلة والأفلام الروائية والأفلام القصيرة والوثائقية.



ويشارك نخبة من صناع السينما المصريين والعرب في لجان تحکيم هذه الدورة من مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية.



ويرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والأفلام الروائية المخرج الكبير علي بدرخان، ويشارك في عضوية اللجنة النجمة سماح أنور، ومدير التصوير الكبير محمود عبد السميع، والموسيقار تامر كروان،

والمخرج التونسي. جيهان إسماعيل والمخرج الإيفواري إيف آلان بيلوت.

كما ترأست لجنة تحكيم الأفلام الطويلة والتسجيلية القصيرة المخرجة المتميزة إنعام محمد علي، وعضوية الكاتبة والكاتبة نهى يحيى حقي والنجمة الشابة هبة عبد الغني.



بينما يترأس المخرج الكبير أشرف فايق لجنة تحكيم مسابقة "3، 2،1 سينما" التي أطلقها المهرجان هذا العام، لتشمل أفلاما لا تزيد مدتها عن ثلاث دقائق، وتضم في عضويتها المحرر والناقد الكبير

صفاء الدين. – الليثي وأستاذ الدراما الدكتور أشرف راجح.



