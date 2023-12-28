إيناس الدغيدي: منتظرة يوم وفاتي ولما أحب حد بقوله إن شاء الله تموت

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن لديها اعتقادا خاصا بها أن الحياة بعد الموت أريح وأحلى وأنقى وروحانية جدا.

وأضافت إيناس الدغيدي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها لا تخاف من الموت وتنتظره ولها نظره روحانية وقدسية في التعامل مع الموت.

وأضافت: "مش بخاف من الموت خالص ولما أحب حد أقوله إن شاء الله تموت وعندي اعتقاد في الموت غريب واعتقاد أن في حياة بعد الموت أكثر راحة وصفاء".

وأشارت: "دائما نفسي أشوف الموت وشايفة حاجة حلوة قوي في الموت، والموت عندي شيء جميل بس مش عايزة المرض وانتظر اليوم ده".





وتابعت: "دي حاجة غريبة جوايا وفي النهاية أنا هسيب أحبابي وهيجي يوم وأسيبهم وأنا جدة وعندي بيت وهسيبهم في يوم من الأيام، والموت عندي له قدسية داخلية وروحانية وعالم بتاعي عايشة فيه".