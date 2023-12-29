أبرزها الذهب السائل.. 8 أطعمة تعزز صحة الكبد

في عالم يعاني فيه حوالي 38% من السكان من الكبد الدهني، فإن العناية بهذا العضو الحيوي أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، الكبد، أعجوبة متعددة المهام، يشارك في إزالة السموم، والتمثيل الغذائي، وعدد لا يحصى من الوظائف الأخرى. الكبد، المسؤول عن أكثر من 500 وظيفة حيوية، يستحق دفعة غذائية، إحدى الطرق الرئيسية لدعم صحته هي من خلال اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات يضم الأطعمة الفائقة.

نستكشف هنا 8 أطعمة خارقة يمكن أن تصنع العجائب للكبد، مما يضمن أنه يعمل في أفضل حالاته.

-الكركم: التوابل الذهبية

أدخل عالم الكركم، حيث يحتل الكركمين - العنصر النشط - مركز الصدارة، الكركمين، المعروف بلونه الحيوي وآثاره العلاجية القوية، يمتلك صفات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وفقا للدراسات، يمكن للكركم أن يحسن صحة الكبد بشكل كبير عن طريق تقليل الالتهاب وتجنب الضرر المحتمل، سواء كنت تستخدمه في طعامك أو تبحث عن المكملات الغذائية، فإن دمج هذه التوابل الذهبية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحة الكبد.

-الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، ويمكن أن يزيد من روتينك اليومي، يصبح الشاي الأخضر مصدرًا قويًا لدعم الكبد بسبب محتواه العالي من الكاتشين، عن طريق منع الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ترتبط مضادات الأكسدة هذه بوظيفة الكبد بشكل أفضل، يعد الشاي الأخضر إضافة رائعة لأي نظام غذائي صديق للكبد لأنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد ويمكن شربه بشكل منتظم، مما يجعله طقوسًا مهدئة.

-الحمضيات

مع الجريب فروت الذي يقود الطريق، يمكن للحمضيات أن تنشط نظامك الغذائي بطعمها اللذيذ. تساعد هذه الثمار الكبد على تحلل المواد الضارة إلى مواد يمكن أن يمتصها الماء عن طريق تحفيزه. تصبح ثمار الحمضيات، التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل النارينجين والنارينجينين، دروعًا قوية ضد تلف الكبد المحتمل عن طريق تقليل الالتهاب.

-الخضار: فوائد الصليبية

اقبل البروكلي، وكرنب، والملفوف - الأبطال الصليبيين - كحلفاء في معركتك من أجل كبد أكثر صحة، هذه الخضار الغنية بالجلوكوزينات، تحفز الإنزيمات التي تساعد في إزالة السموم من الكبد. تساعد المركبات الموجودة في هذه الخضروات جسمك على التخلص من السموم، مما يساعد الكبد في أداء وظيفته الأساسية، توفر هذه المسرات الصليبية عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية للكبد بالإضافة إلى نكهة وجباتك.



-الأسماك الدهنية: أوميغا 3

اكتشف فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية وتذوق فوائد الأسماك الدهنية، هذه الدهون الحيوية لا تمنح وجباتك نكهة لذيذة فحسب، بل إنها مهمة أيضًا في خفض مستويات الدهون في الكبد، بسبب خصائصها المضادة للالتهابات المعروفة، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية لا تعزز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام فحسب، بل تضمن أيضًا صحة الكبد، يعد تضمين هذه الأسماك اللذيذة في نظامك الغذائي طريقة رائعة لدعم الصحة العامة وتغذية الكبد.

-البنجر: معزز لتدفق الدم

أضف بعض البنجر ذو الألوان الزاهية إلى نظامك الغذائي للاستفادة من زيادة تدفق الدم، البنجر غني بالنترات، ويعزز الدورة الدموية والأداء الرياضي، علاوة على ذلك، فإن البيتين، وهي مادة موجودة في البنجر، تدعم عملية إزالة السموم الطبيعية من الكبد، يعتبر البنجر طريقة لذيذة ومغذية لتعزيز صحة الكبد، سواء تمت إضافته إلى السلطات أو العصائر أو تناوله فقط كطبق جانبي لذيذ.

- زيت الزيتون: الذهب السائل للكبد

أضف زيت الزيتون البكر الممتاز، المعروف أيضًا باسم الذهب السائل،يتم حماية كبدك من الالتهابات والإجهاد التأكسدي من خلال هذا الإمداد الوفير من مضادات الأكسدة والدهون الصحية، إحدى الطرق السهلة والفعالة لدعم صحة الكبد والرفاهية العامة هي استبدال زيوت الطهي الأقل صحة بزيت الزيتون.

-الجوز: غني بالمغذيات

تعرف على فوائد الجوز الغنية بالعناصر الغذائية وكيف يمكن أن تساعدك في طريقك إلى كبد أكثر صحة، يعتبر الجوز الغني بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ضروريًا لتقليل الالتهاب ومساعدة وظائف إزالة السموم في الكبد، يعتبر تناول حفنة من الجوز يومياً خياراً لذيذاً وصحياً لصحة الكبد، بالإضافة إلى إضافة نكهة لذيذة إلى وجباتك الخفيفة.

المصدر: timesofindia