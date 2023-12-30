90 ألف فرصة عمل للمعلمين ورفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يتصدر صحف القاهرة

تصدر الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم /السبت/.

فمن جانبها.. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد أن الدولة ملتزمة بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الإستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج، ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وأوضحت أن الوزير أكد أن الفترة من يناير الماضي حتى 26 ديسمبر الحالي، شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار، منها سلع إستراتيجية بـ 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بـ 33.3 مليار دولار.



ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى إعلان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطة عمل الوزارة في العام الجديد 2024، حيث أشار خلال تصريحاته أمس إلى أن مخططات الوزارة تركز على استكمال تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بما يتماشى مع الإنجازات التي حققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية.

وكشف الوزير عن العمل خلال 2024 على تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية" والتي تأتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال استكمال توقيع التحالفات الإقليمية للجامعات مع شركاء الصناعة والإنتاج في كافة الأقاليم الجغرافية بجمهورية مصر العربية، وتشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية السبعة على مستوى الجمهورية.



عسكريا.. ذكرت "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعث برقية تهنئة للرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024، معربا فيها عن أصدق تهانيه بحلول العام الجديد، داعياً الله أن يجعله عام خير ونماء لمصر وأهلها وأن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما تصبون إليه من الآمال والغايات لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم.



وفي الشأن العربي، أكدت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع نطاق عملياته العسكرية في خان يونس جنوب قطاع غزة، أمس، وضم لواء المظليين للقتال هناك؛ مما يرفع عدد الألوية المقاتلة إلى 7 ألوية؛ فيما تجددت الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة، فيما تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى وسط القطاع، بعد أيام من قصف بلا هوادة أجبر عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية النازحة أصلاً على شد الرحال في موجة نزوح جماعي جديدة.



وأفاد الإعلام الفلسطيني بنشوب مواجهات عنيفة في وسط وجنوب القطاع، ومنطقة الشيخ رضوان، وحيي التفاح والدرج.. فيما أكد أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الذراع العسكرية لـ "حماس"، أن الحركة لن تبرم صفقات تبادل للأسرى مع إسرائيل في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.



وأشارت الصحيفة إلى أن أبو عبيدة، قال في كلمة مسجلة، مساء أمس الأول: "أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا ولا تتقدم على ذلك أي أولوية".. وأضاف: "لا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل".



وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة (أخبار اليوم) عن مسئولة إعلام الهلال الأحمر الطبية والإسعافية والإغاثية الفلسطيني نبال فرسخ قولها: "إنه يجرى التعاون مع الهلال الأحمر المصري لإنشاء أول مخيم منظم للنازحين في خان يونس"، موضحة أن المخيم سيخدم النازحين من جميع المناطق في قطاع غزة.



وأضافت فرسخ - في تصريحات لقناة (القاهرة) الإخبارية - "بدأنا في المرحلة الأولى بإقامة 200 خيمة ستضم العائلات والطواقم الطبية والإسعافية والإغاثية".. مشيرة إلى أن الـ 300 خيمة في قطاع غزة تسع نحو 1500 شخص من الطواقم والنازحين والعائلات، وأنه يتم إنشاء 1000 خيمة بقطاع غزة بقدرة استيعابية بنحو 6 آلاف شخص من النازحين.



وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وتوفير 90 ألف فرصة عمل للمعلمين".. ذكرت الصحيفة أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل الوزارات المختلفة خلال العام الجديد العمل في مشروعات التنمية والمشروعات القومية بمختلف المحافظات، ويحمل العام الجديد أخبارا سارة للمواطنين في مختلف القطاعات، حيث توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 90 ألف فرصة عمل للمعلمين خلال عام 2024، وتبدأ وزارة العمل في تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص؛ ليرتفع إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، وتستهدف وزارة التموين إنشاء 22 منطقة لوجستية وتجارية توفر 250 ألف فرصة عمل، وتستكمل وزارة الزراعة مخطط زيادة الرقعة الزراعية بحوالي 50 ألف فدان في حين تنفذ وزارة الإسكان 130 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع الرئاسي "سكن لكل المصريين"، وفي قطاع النقل تواصل وزارة النقل خطتها القومية بسرعة للانتهاء من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث المترو الأنفاق، بالإضافة للانتهاء من محطة سكك حديد بشتيل العملاقة لخدمة أهالي الصعيد.



وتحت عنوان "367 مليون جنيه لرعاية العمالة غير المنتظمة".. أوضحت "أخبار اليوم" أن وزارة العمل أعلنت أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لديها حتى نهاية العام الحالي، بلغ مليونا و66 ألفا و873 عاملا، يستفيد منهم من الخدمات حتى الآن حوالي 446 ألفا، و318 عاملا.

ونقلت عن وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة تسعى إلى وصول عدد قاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة، كما بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة من المسجلين بقواعد البيانات خلال العام بالمحافظات حوالي 636 مليونا و894 ألفا و153 جنيها استفاد منها 231 ألفا و619 عاملا.



وتحت عنوان "مقرر مساعد بالحوار الوطني: الرئيس حريص على إشراك الجميع في بناء الجمهورية الجديدة".. نقلت صحيفة (الجمهورية) تصريحات المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني الدكتور مجدي البدوي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، والتي أكد خلالها، أن جلسات الحوار الوطني أحدثت زخما سياسيا على كافة المستويات في 2023، مشيرا إلى حرص الرئيس السيسي على إشراك كافة مكونات المجتمع في بناء الجمهورية الجديدة والاستماع لرؤاهم في كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.. مضيفا أن دعوة الرئيس لاستمرار الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على التنمية السياسة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



ولفت إلى أن مخرجات الحوار الوطني خلال عام 2023 ستنعكس على المجتمع بعد ترجمتها لتشريعات أو قرارات تنفيذية.. مشيدا بتفاعل الرئيس الدائم مع مخرجات الحوار الوطني واستجابته لكل التوصيات التي تقع في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، مؤكدا أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة من البناء السياسي يتشارك فيها الجميع لبناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس، لافتا إلى اهتمام الرئيس السيسي بكافة العاملين بالدولة بعد رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة إلى جانب رعايته للعمالة غير المنتظمة عن طريق دعمهم، فضلا عن توجيهاته بإقرار قانون عمل يحقق الاستقرار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، منوها بأن لجنة النقابات والمجتمع الأهلي في الحوار الوطني ستحرص على الاستماع لكل وجهات النظر من كافة النقابات والمجتمع المدني خلال الجولة الثانية من الحوار.



ونشرت (الجمهورية) تحت عنوان "تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. 58 مليون خدمة مجانية للمواطنين في (100 يوم صحة)" أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أكد تقديم 57 مليونا و539 ألفا و71 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الأول /الخميس/ في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.



وتحت عنوان "مد المرحلة الـ 24 من مبادرة كلنا واحد.. شهرا".. ذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية واصلت فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد)، والتي تم مدها ابتداء من 7 ديسمبر الجاري ولمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.