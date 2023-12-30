قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الانتخابات الرئاسية مشهد مفرح للغاية وأفضل ما وصفت به بأنها "عرس انتخابي" تم بشفافية كاملة ومشاركة واسعة ونتيجة مبهرة.

وأكد قداسة البابا تواضروس خلال حواره مع برنامج “ المساء مع قصواء ” المذاع عبر قناة “سى بى سى” تقديم الإعلامية قصواء الخلالى، إن التاريخ سيتوقف أمام الانتخابات الرئاسية والصورة التي خرج بها المصريون تعبير حقيقي عن العرس الديمقراطي.

نتيجة الانتخابات الرئاسية



وأضاف قداسة البابا تواضروس: نتيجة الانتخابات الرئاسية شهادة منحها الشعب للرئيس السيسي على نجاحه في السنوات الماضية واستكمال المسيرة.



وقال قداسة البابا تواضروس: السنوات المقبلة سيكون العمل والإنجاز فيها أكبر وربما نحتاج مراجعة لبعض المواقف التي لم يكن فيها النجاح 100%.