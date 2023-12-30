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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل تقوم بحرب إبادة جماعية بقطاع غزة|فيديو

غزة
غزة

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن هناك صحوة من قبل العديد من الدول تجاه ما يحدث في غزة.

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وأضاف السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "إسرائيل تقوم بحرب إبادة جماعية في قطاع غزة".

 

وأشار: "جمهورية جنوب أفريقيا تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية بخصوص وقوع جرائم إبادة جماعية وهذا مُخالف للاتفاق التي إسرائيل عضوًا فيها"، موضحًا: "نأمل أن يكون لهذه الشكوى صدى بإصدار قرار من المحكمة بضرورة وقف هذا الاستهداف المستمر للمدنيين".

 

وأوضح السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،: "إسرائيل لا تقوم بحرب في غزة بل استهداف للمدنيين ولكل المؤسسات والبنية التحتية التي يتم تدميرها".
 

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