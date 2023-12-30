مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل تقوم بحرب إبادة جماعية بقطاع غزة|فيديو

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن هناك صحوة من قبل العديد من الدول تجاه ما يحدث في غزة.

وأضاف السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "إسرائيل تقوم بحرب إبادة جماعية في قطاع غزة".

وأشار: "جمهورية جنوب أفريقيا تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية بخصوص وقوع جرائم إبادة جماعية وهذا مُخالف للاتفاق التي إسرائيل عضوًا فيها"، موضحًا: "نأمل أن يكون لهذه الشكوى صدى بإصدار قرار من المحكمة بضرورة وقف هذا الاستهداف المستمر للمدنيين".

وأوضح السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،: "إسرائيل لا تقوم بحرب في غزة بل استهداف للمدنيين ولكل المؤسسات والبنية التحتية التي يتم تدميرها".

