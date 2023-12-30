انتعاشة وإقبال سياحي كبير بمدينة سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، انتعاشة سياحية جديدة وإقبال سياحي كبير بعد توافد السائحين عليها من مختلف جنسيات العالم لزيارة المقاصد السياحية الدينية، والأثرية، والبيئة بها والاستمتاع بأجوائها الدافئة التي تتمتع بها المدينة.



وقال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم 27 رحلة سياحية، بواقع 1200 سائح من مختلف جنسيات العالم، مؤكدا أن المدينة تشهد انتعاشة سياحية .



وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن آلاف السائحين الذين يتوافدون على منتجعات مدن خليج العقبة " شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا" ويحرصون على زيارة مدينة سانت كاترين وصعود جبل موسى للاستمتاع بمشاهد الغروب والانتظار على قمته حتى شروق يوم جديد رغم شدة البرودة على أعلى قمة الجبل.



وعن حالة الطقس بالمدينة، أكد نائب رئيس المدينة، أن المدينة يسودها أجواء مشمسة نهارا، وتبدأ درجة الحرارة في الانخفاض التدريجي مع حلول الليل لتصل إلى 4 درجات بالمدينة في منتصف الليل، و صفر أعلى قمة جبل موسى، لذا يجري التأكيد على السائحين الذين يقضون الليل على قمة الجبل بتناول المأكولات والمشروبات التي تمد الجسم بالطاقة، ويستعينوا بالبطاطين في التدفئة.